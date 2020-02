GIORGIO DE STEFANO, FIDANZATO SILVIA PROVVEDI/ “Lui mi ha fatto ritrovare”

Parole al miele quelle pronunciate da Silvia Provvedi a Verissimo nei confronti di Giorgio De Stefano, il compagno che presto la renderà mamma: “Ho incontrato una persona che mi dà serenità, che mi ha rapito il cuore oltre ovviamente alle sue qualità estetiche è molto più profondo questo amore. Molta complicità mentale, solidarietà l’uno con l’altro. Non manca ad un appuntamento col ginecologo, è estremamente presente. E’ una persona molto introversa, riservata, non ci ostacoliamo, ci rispettiamo. Lui è il famoso Malefix che mi mandava aerei durante il GF Vip. Noi ci stavamo conoscendo, non avevo occhi che per lui. E’ stato un lungo corteggiamento. Mi ha sempre colpito quanto mi facesse ridere, io avevo bisogno di leggerezza. Ero appesantita da maschere per autoproteggermi. Mi ha fatto ritrovare me stessa, mi ha ringiovanita, mi ero incupita. Mi ha donato il sole e non c’è niente di più bello di avere una bambina da una persona così”. (agg. di Dario D’Angelo)

GIORGIO DE STEFANO, FIDANZATO SILVIA PROVVEDI

Giorgio De Stefano sarà presto papà: la compagna Silvia Provvedi è in dolce attesa e presto darà alla luce una bambina. La rivelazione è stata fatta dalla mora delle Donatella a Verissimo, dove la vedremo come ospite nella puntata di oggi, sabato 15 febbraio 2020. Non sappiamo ancora nulla in merito alla reazione di De Stefano, ma siamo sicuri che sarà felicissimo di questo nuovo traguardo. “Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole”, ha detto lei a Silvia Toffanin, sicura di essersi ormai lasciata il passato alle spalle. Il nome di Giorgio poi non è del tutto nuovo ai fan della Provvedi: tutti ricordiamo quel Malefix spuntato fra i messaggi diretti alla moretta durante il periodo in cui si trovava reclusa nella Casa del Gf Vip. Anche se Giorgio impiegherà tanto tempo ad uscire allo scoperto e confermare la propria identità, ma solo dopo lo scoop lanciato dal settimanale Spy.

GIORGIO DE STEFANO, IL MISTERO SULLA LOVE STORY CON SILVIA PROVVEDI

In quel periodo, il Corriere della Sera ha invece svelato che l’imprenditore di origini calabresi è il figlio di Paolo De Stefano, il boss ucciso nell’85, e che all’anagrafe risulterebbe in realtà come Giorgio Condello Sibio, per via del cognome della madre. Giorgio De Stefano è entrato in punta di piedi nella vita della compagna Silvia Provvedi, che presto lo renderà padre. Non sappiamo molto della loro storia d’amore, tranne che è nata durante il periodo estivo e forse bollata nella fase iniziale da lei come una semplice avventura. Ricordiamo infatti che l’anno scorso, durante la sua partecipazione al Gf Vip 3, non aveva esitato a dichiararsi single. Solo che i rumors sono emersi all’istante e hanno spinto la moretta delle Donatella a rivelare il nome del suo Malefix. Ovvero il nickname che Giorgio ha usato durante il GF per mandarle dei messaggi sibillini.

L’ARRIVO DELLA LORO FIGLIA

Appena un mese più tardi dall’annuncio, si era parlato però di una possibile frattura fra i due. Parliamo del febbraio dell’anno scorso, quindi a un anno quasi dalla rottura fra Silvia e l’ex Fabrizio Corona. Anche se in realtà la crisi non è mai stata confermata dai due e si è trattato solo di una voce di corridoio. Alla luce della figlia che sta per nascere, possiamo invece affermare con certezza che Silvia e Giorgio stiano vivendo la loro favola d’amore. I fan però rimarranno delusi: niente foto di coppia per il momento, sia sul profilo privato di Silvia sia su quello che gestisce con la sorella Giulia Provvedi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA