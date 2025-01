Tina Cipollari tronista: spunta il nome di Giorgio Manetti

Il trono di Tina Cipollari è ufficialmente cominciato. La bionda opinionista, tornata single dopo la fine della sua ultima storia durata cinque anni, ha deciso di rimettersi in gioco provando a cercare un uomo che le faccia battere nuovamente il cuore e con cui spera di poter costruire un futuro. Durante la prima registrazione di Uomini e Donne da tronista, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Tina ha incontrato tre uomini di cui ne ha tenuto uno spiegando di dover decidere se uscirci o meno. Nel corso delle prossime registrazioni, Tina incontrerà altri aspiranti corteggiatori e dovrà decidere se conoscerli o mandarli subito a casa.

La presenza di Tina sul trono di Uomini e Donne ha scatenato la reazione del web, ma anche l’entusiasmo dei suoi corteggiatori. Già come opinionista, Tina ha ricevuto spesso le avance dei cavalieri che, ora, sono pronti a conquistarla. Tra i corteggiatori, tuttavia, potrebbe spuntare anche una vecchia conoscenza di Gemma Galgani ovvero Giorgio Manetti.

Tina Cipollari e Giorgio Manetti insieme a Uomini e Donne?

Tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti c’è sempre stato un rapporto di stima e rispetto. I due hanno avuto anche un rapporto di amicizia che ha anche provocato, in passato, la gelosia di Gemma Galgani. Si mormora che Giorgio, tornato single, possa tornare a Uomini e Donne e, la presenza di Tina Cipollari sul trono, scatena l’entusiasmo dei fan del dating show di canale 5 che sognano non solo un ritorno di Giorgio nel parterre del trono over, ma addirittura la sua presenza tra i corteggiatori di Tina.

Si tratta, naturalmente, di pure ipotesi che, per il momento, non trovano conferma, ma come reagirebbe Gemma Galgani che Giorgio dovrebbe tornare realmente in trasmissione? Il web sogna tale momento.

