Giorgio Manetti choc: “Quest’anno a Uomini e donne ho visto scene pietose”/ E su Gemma Galgani…

Giorgio Manetti stronca l’ultima edizione di Uomini e donne: “Scene pietose“

Si è da poco conclusa una nuova stagione di Uomini e donne, che anche quest’anno ha ottenuto grandi ascolti racimolando ampi consensi ma anche numerose critiche da parte del pubblico. Anche Giorgio Manetti, storico ex Cavaliere di Gemma Galgani ora lanciatosi come cantante nel mondo della musica, ha seguito il programma e si è soffermato sui principali temi in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv.

Ricordando la sua esperienza nel dating show, il “Gabbiano” ha fatto un confronto con l’ultima edizione con un pizzico di vena polemica: “La mia immagine a Uomini e Donne ne è uscita pulita e vincente, mentre degli altri che partecipano ora al programma non posso dire lo stesso. Ho visto quest’anno delle scene pietose. Uomini e donne è un programma di intrattenimento in cui il pubblico tende a schierarsi. Molto dipende dal comportamento della persona, tronista o corteggiatore che sia. Io penso di aver lasciato un buon ricordo“.

Giorgio Manetti critica Gemma Galgani: “Figura retorica in quel programma“

Giorgio Manetti, a seguire, si è soffermato sui principali protagonisti che hanno dominato l’ultima edizione di Uomini e donne, a cominciare dall’ormai presenza fissa di Gemma Galgani. Per la Dama, con la quale ha avuto una breve relazione anni fa conclusasi in malo modo, il giudizio non è positivo: “Se Gemma dovesse tornare a settembre sarebbe la sua sedicesima partecipazione. Ormai si è invecchiata in quel programma. Penso che sia diventata una figura retorica in quel programma, ma se a lei piace andare e a Maria va bene, nulla da dire“.

L’ex Cavaliere si sofferma anche sul percorso di Ida Platano sul trono, terminato con un nulla di fatto: “Ida è una bella donna ma ha molte difficoltà a relazionarsi con gli uomini. Ovviamente dipende anche dal tipo di uomo con cui ci si relaziona. Sono convinto che Ida abbia un’anima gemella da qualche parte ma non credo la possa trovare all’interno di Uomini e Donne. È una figura ripetitiva, e poi non capisco il motivo per il quale debba sedere su un trono che dovrebbe essere riservato a ragazzi giovani“.











