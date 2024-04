Giorgio Maria Bergesio, chi è il papà di Francesca Bergesio: senatore Lega/ “Polemiche Miss Italia? Sterili”

Francesca Bergesio, chi è il papa Giorgio Maria Bergesio (senatore della Lega): le polemiche per la vittoria a Miss Italia

Manca pochissimo all’inizio dell’Isola dei famosi 2024 e tra i concorrenti e naufraghi pronti a mettersi in gioco nel reality di sopravvivenza c’è anche Francesca Berghesio, chi è il noto papà Giorgio Maria Berghesio? La vittoria della giovane modella a Miss Italia, infatti, fu caratterizzata da aspre polemiche e critiche perché il padre è un Senatore della Repubblica e per questo la diciannovenne è stata accusata di essere raccomandata e di favortismo.

Isola dei famosi 2024, 1a puntata/ Diretta e concorrenti, problema tecnico per Vladimir Luxuria: manca audio

Giorgio Maria Bergesio, papà di Francesca Bergesio (Miss Italia e concorrente dell’Isola dei famosi 2024) è nato il 22 novembre 1963 in Piemonte, ha dunque 63 anni ed è appunto un Senatore della Repubblica candidato dalla Lega. È sposato con Ilaria Abrate ed ha due figlie Francesca, appunto, e Virginia. Per quanto riguarda la sua attività politica nel 1999 è stato eletto consigliere della provincia di Cuneo nelle liste di Forza Italia, nel 2014 passa alla Lega Nord.

SELEN, CHI È LUCE CAPONEGRO: TENTATO SUICIDIO, EX MARITO E FIGLI/ “L'hard? Ho deciso di lasciarlo quando…”

Giorgio Maria Bergesio e la difesa della figlia Francesca dopo la vittoria a Miss Italia: “Polemiche sterili”

Francesca Berghesio, figlia del Sanatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, è stata eletta Miss Italia nel 2023. Tuttavia la vittoria è stata caratterizzata da polemiche e attacchi ed il senatore all’ADNkronos ha difeso a spada tratta la figlia: “La sua vittoria è frutto di un lungo cammino, non certo una cosa di una sera; siamo stati anche a Reggio Calabria per il concorso e sono certo che quello che ha affrontato è un percorso di crescita, di formazione.”

MAITE’ YANES, CHI E' LA CONCORRENTE DELL'ISOLA DEI FAMOSI 2024/ “Spero di essere simpatica, anzi no!”

E poi ancora ha aggiunto: “Non capisco le polemiche, sono critiche sterili, perché in queste cose c’è sempre chi la vede in un modo e chi in un altro, ma devo ricordare a tutti che questo era un concorso, non certo una nomina.” Con il benestare di papà Giorgio Maria Bergesio, Francesca Bergesio dopo Miss Italia è pronta per la nuova avventura all’Isola dei famosi 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA