Giorgio, Monica, Serena e Francisco, figli Palombelli e Rutelli/ Una grande famiglia

Giorgio, Monica, Serena e Francisco sono i figli di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. La coppia è legatissima da circa 40 anni: un amore che non ha mai vissuto alcun momento di cedimento o di difficoltà. Insieme dal 1982, l’ex sindaco di Roma e la giornalista fanno coppia fissa oramai da tantissimi anni. Dal loro matrimonio, prima celebrato con rito civile e poi con una cerimonia religiosa, è nato il primogenito Giorgio e qualche anno dopo la famiglia si è allargata con l’arrivo di tre figli adottati: Monica, Serena e Francisco.

Barbara Palombelli/ "40 anni insieme a Francesco Rutelli, è importante condividere"

Ma chi è Giorgio, il primogenito di casa Rutelli? Giorgio è il solo figlio biologico di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Ha studiato presso l’Università di Firenze dove ha conseguito una laurea in diritto comparato e successivamente si è specializzato all’estero: prima a Bruxelles e poi Boston. Il giovane di casa Rutelli, una volta rientrato in Italia, ha cominciato a collaborare con Dagospia diventandone anche vicedirettore. Successivamente è approdato alla testata Formiche.net come direttore. Da diversi anni, Giorgio Rutelli si occupa di geopolitica, media, economia, e cerca di studiare l’impatto delle nuove tecnologie sulle nostre vite.

Francesco Rutelli, marito Barbara Palombelli/ "Sembrava un fidanzamento occasionale"

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, i figli adottati

Dopo la nascita di Giorgio, Barbara Palombelli e Francesco Rutelli hanno deciso di avere altri figli, ma di ricorrere all’adozione. Un desiderio che la giornalista aveva sin da quando era ragazzina: “penso che se si è portati per l’accoglienza, affido e adozioni siano un ottimo modo per aiutare gli altri”. Il primo figlio adottato è stato Francisco, originario dell’Equador che è arrivato in Italia all’età di 5 anni. I primi anni non sono stati semplici come ha più volte raccontato la Palombelli, ma tutto è stato superato con tanta forza e amore.

Barbara Palombelli/ "Non mi sono spiegata bene, ho sbagliato e mi scuso. Troppo odio"

Successivamente sono arrivate Serena e Monica, sorelle biologiche. Tra le sue Serena è quella più nota visto che ha partecipato qualche anno fa ad una edizione del Grande Fratello condividendo con i telespettatori la sua storia. Abbandonata con la sorella prima dalla madre e poi dal padre, Serena all’età di 7 anni arriva a casa di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli che oggi considera a tutti gli effetti i suoi genitori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA