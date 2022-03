Giornata mondiale del rito del caffè espresso italiano 2022/ Eventi da Nord a Sud

Oggi, sabato 26 marzo 2022, si celebra la Giornata mondiale del rito del caffè espresso italiano, candidato a patrimonio dell’Unesco. Vi è un fitto calendario di eventi e di iniziative congiunte in tutto lo Stivale, realizzato dalle comunità della Penisola che sostengono la candidatura del caffè espresso italiano a patrimonio immateriale dell’umanità. La presentazione del programma si è tenuta nei giorni scorsi presso la sede del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, quando si è dato ufficialmente avvio alla sottoscrizione della “Carta dei valori” da parte delle comunità emblematiche di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Roma, Napoli, Lecce, Pescara, Palermo, Modica, che supportano il dossier della candidatura presentato congiuntamente da Regione Campania e Consorzio di tutela del caffè espresso italiano tradizionale.

Non solo: in altre città, grazie alla Fipe-Confcommercio e all’associazione “Locali storici d’Italia”, nonché ad alcuni musei dedicati alla storia del caffè, si svolgeranno iniziative tese a raccogliere firme a sostegno della candidatura e della sopra menzionata “carta dei valori”.

GIORNATA MONDIALE DEL RITO DEL CAFFÈ ESPRESSO ITALIANO 2022: L’ELENCO DELLE INIZIATIVE

Ma quali sono, nel dettaglio, le iniziative previste per la Giornata mondiale del rito del caffè espresso italiano 2022?A enumerarle è il sito ufficiale di Confcommercio. Si parte da Venezia (ore 9-20, visite gratuite al caffè Florian; ore 9.30-22.30, ‘Un caffè nella piazza più bella del mondo’ presso Caffè Lavena), proseguendo con Trieste (dalle ore 11, apertura al pubblico dei caffè storici e di alcune torrefazioni della città) e Milano (ore 10-17, Giornata nazionale del caffè espresso al Museo Mumac – Museo della macchina per caffè Gruppo Cimbali, visite e degustazioni). Spazio poi a Torino (ore 10.30 ‘La Torrefazione del caffè come strumento di inclusione sociale per le persone in limitazione della libertà personale’ presso la casa di reclusione), Bologna (tutto il giorno, ‘Il principe in centro’: degustazioni all’ombra dei portici del centro storico), Pescara (tutto il giorno, visite presso alcuni istituti scolastici per illustrare il dossier di candidatura e sensibilizzare i giovani al rito del caffè espresso), Roma (ore 11-13, presso l’Antico Caffè del Teatro di Marcello dal 1886, Costituzione della Comunità Emblematica di Roma), Lecce (ore 11.15, evento divulgativo dedicato al caffè espresso italiano presso Lounge Bar 300mila), Palermo (ore 10-12, apertura della fabbrica museale del caffè Morettino) e Modica (tutto il giorno, “Il tuo sostegno vale un caffè”: 120locali clienti di caffè Moak offriranno un espresso).

Infine, pokerissimo di appuntamenti a Napoli, vera e propria patria del caffè: ore 9-11, Gran Caffè Gambrinus, racconti sull’usanza del caffè sospeso e, alle 17, divulgazione sui segreti della cuccuma; ore 9-12, Gran Caffè la Caffettiera, degustazioni di miscele di caffè di tutto il mondo e, dalle 15 alle 20, esposizione delle più antiche caffettiere; ore 10.30-12.30, Lazzarelle bistrot, storie di riscatto dal carcere femminile di Pozzuoli; ore 11-13, teatro Trianon Viviani, presentazione del dossier di candidatura con interventi di accademici, testimonial e collegamenti streaming con le altre comunità; tutto il giorno, “Un caffè sospeso per l’Ucraina” (acquistando un caffè sospeso nei bar e ristoranti il ricavato sarà devoluto alla Caritas in favore del popolo ucraino colpito dalla guerra).











