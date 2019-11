Giovanna Abate/ Uomini e Donne: Giulio e Giulia si conoscevano? La sua ipotesi

Giovanna Abate è una delle corteggiatrici più “controverse” del trono classico di Uomini e Donne. La ragazza infatti, per merito del suo caratterino, non perde mai l’occasione per litigare con Giulio Raselli, il tronista che ha scelto di corteggiare. Questo pomeriggio, dalle 14.45 in poi si riapriranno le nuove dinamiche giovani e lei avrà modo ancora una volta di confrontarsi con il ragazzo. Dopo la scorsa puntata, proprio il tronista si è recato nel backstage per parlare con la giovane: “Hanno litigano tanto, lei gli ha detto che non può trattarla cosi ed alla fine lui l’ha mandata a fancul*. La fanno entrare in studio e continuano a litigare anche in puntata, lei dice che non è normale dire a Giulia che non ha provato le stesse cose con lei ed Irene…”, si legge sul VicoloDelleNews. Naturalmente Giovanna si scontrerà di nuovo pure con Tina che le dà della falsa mentre Gianni Sperti ne prenderà le difese.

Uomini e Donne: Giovanna Abate insinua il dubbio, Giulio e Giulia si conoscevano?

Durante la nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Giovanna si porrà un altro interrogativo: per quale motivo Giulio segue Giulia su Instagram? “Nasce un altro dibattito perché Giovanna è convinta che si conoscessero già e che si siano visti a Formentera questa estate ma loro negano perché le date non coincidono: lei se n’è andata il 27 luglio e lui è arrivato il 1° agosto. Lui nemmeno si ricordava di seguirla, probabilmente il follow lo ha messo in tempi non sospetti perché è una bella ragazza”. Questa storia finirà per mettere in “ombra” la loro conoscenza a favore di polemica? Le evoluzioni future sembrano non promettere nulla di buono. “Giulio ha questo lato del carattere a tratti burbero che ai miei occhi lo rende interessante. Già dal nostro primo incontro su Witty, pur non conoscendoci, è iniziato immediatamente un battibecco. Giulio mi dà la sensazione di essere un ragazzo che può tenermi testa. Credo che questa forte personalità che mostra sia il risultato di una serie di esperienze di vita complicate che lo hanno fortificato. Vicino a me vedo qualcuno di simile a lui, che non si farebbe mai mettere i piedi in testa da nessuno né mi lascerebbe avere il totale controllo sul rapporto, nonostante il mio carattere mi porti a ritrovarmi in questo genere di situazioni”, ha dichiarato lei intervistata dal Magazine del dating show.

