Giovanna Abate/ Uomini e Donne: “scippa” il trono a Giulio Raselli?

Oggi pomeriggio il trono classico di Uomini e Donne concluderà la sua parentesi dedicata a Veronica Burchielli per concentrarsi sul percorso di Giulio Raselli con Giovanna Abate. La scorsa settimana la corteggiatrice non è stata portata in esterna e, per questo motivo, entrando in studio decide di non salutarlo. Lui si giustifica affermando di avere bisogno di tempo per capire quale delle due ragazze potesse mancargli maggiormente. Giovanna però, decide di andare via: “lui va dietro a riprenderla, lei rientra dicendo che non vuole far tarantelle e solo per questo si è lasciata convincere ma è indubbio che andrà via, tanto l’interesse che aveva per lui è andato scemando”, si legge sul VicoloDelleNews. Ospiti in studio Andrea Zelletta e Natalia Paragoni e, proprio l’ex corteggiatrice, una volta entrata in studio saluterà calorosamente Giovanna esprimendo pubblicamente di fare il tifo per lei.

Giovanna Abate siede sul trono

Lorenzo Riccardi ancora una volta ospite in puntata nel ruolo di opinionista, ha suggerito a Giovanna di dargli meno certezze: “Gianni dice che Giovanna è troppo intelligente per lui, Jack che si crede troppo ‘sto cazzo, insomma viene praticamente insultato per tutta la puntata. Giovanna insiste nel voler andare via ma lui non la lascia andare e la obbliga a ballare”, scrive ancora il Vicolo. Dopo la scelta di Veronica, c’è un posto vacante sul trono: “Maria le chiede se vuole provare il trono per vedere come ci si sente e lei si siede, a sua volta Giulio si siede sulla poltrona dei corteggiatori e per tutta la puntata rimangono così”. In ultimo, sempre così come scrive il portale di gossip, si apprende: “Maria chiede a Giulio se ha qualcosa da dire, cosa pensa di Giovanna sul trono e lui dice che è bellissima come sempre e che la vede molto a suo agio. Giovanna dice che era andata a Uomini a Donne per fare la tronista ma poi non l’hanno presa (non sappiamo se scherzasse). Confessa che alla fine non riuscirebbe mai a dire di NO”.

