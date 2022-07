Giovanni Antonacci ad Amici 2022?/ Arriva la smentita: “Mai stata mia intenzione”

Giovanni Antonacci ad Amici 2022? Su Instagram la verità del ragazzo

In attesa del ritorno in tv della nuova edizione di Amici, cresce la curiosità sui nuovi allievi che popoleranno l’ambita scuola del programma di Maria De Filippi. Dopo la vittoria di Luigi Strangis di quest’anno, nuovi cantanti e ballerini sono pronti a mettersi alla prova, misurandosi in una dimensione televisiva così importante e prestigiosa. Ed emergono già i primi rumors, come quello secondo cui il figlio di Biagio Antonacci, Giovanni, sarebbe desideroso di entrare nella scuola e diventare così uno dei protagonisti della nuova classe.

Indiscrezione che, tuttavia, è stata prontamente smentita dal diretto interessato. In una Instagram story condivisa sul proprio profilo, il giovanissimo cantante ha negato ogni sua possibile partecipazione al talent: “Vedo scritto da giorni che farò Amici ma non è vero. Non è mai stata mia intenzione, tutto qui“. Niente Amici 2022 per lui, dunque, in attesa di capire come sarà strutturata la nuova classe in vista della prossima edizione.

Amici 2022, niente Giovanni Antonacci dopo l’esperienza di LDA

C’è comunque da dire che Giovanni Antonacci ne sta facendo di strada, percorrendo le ombre del padre Biagio nel mondo della musica. A differenza sua, però, il giovane cantante ha preferito lanciarsi nel rap, esordendo nel panorama musicale con il brano Se mi scegli. L’opportunità di approdare ad Amici era arrivata già nell’estate dello scorso anno, quando circolavano voci su una sua possibile partecipazione, poi non concretizzatasi.

E anche quest’anno tramonta per lui il sogno del talent, che si lascia sfuggire la possibilità di formare nella musica un altro figlio d’arte dopo l’esperienza di LDA ad Amici 2021. Il figlio di Gigi D’Alessio ha affrontato un percorso a 360°, crescendo a livello musicale grazie agli insegnamenti di Rudy Zerbi e, soprattutto, portandosi con sé un importante bagaglio umano e di esperienza irripetibili.

