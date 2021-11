Giovanni Antonacci, figlio di Biagio/ “Ho recitato in ‘Blanca’, ma quanta timidezza!”

Giovanni Antonacci, figlio di Biagio, è intervenuto in qualità di ospite nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 novembre 2021, ai microfoni della trasmissione “Trends&Celebrities”, in onda su Rtl 102.5 News. Il giovane artista si è presentato direttamente nello studio capitolino della prima radiovisione d’Italia per raccontarsi e per descrivere i suoi progetti e le sue ambizioni. In particolare, ha definito meglio il suo sogno: “In generale, il mio sogno è il mondo dello spettacolo, mi piace essere al centro dell’attenzione”.

Idee chiare dunque per il figlio d’arte, che ha rivelato di avere recitato in una puntata di “Blanca”, fiction di Rai Uno che sta per debuttare e che in molti definiscono già come un sicuro successo: “Blanca è stata la mia prima esperienza sul set – ha spiegato Antonacci –. Abbiamo girato questa serie tra Roma e Genova e in essa io interpreto un ragazzo molto spigliato e attivo, a volte fuorilegge. La principale difficoltà è stata togliermi la timidezza o altri tipi di difficoltà davanti alle telecamere”.

GIOVANNI ANTONACCI: “SVEGLIARMI ALLE 7 NON MI PESA PERCHÉ FACCIO CIÒ CHE AMO”

Nel prosieguo del suo intervento sulle frequenze di Rtl 102.5 News, Giovanni Antonacci ha asserito che in questo periodo, nel quale sta frequentando un’accademia di cinematografia a Roma, “sono sempre stato contento di svegliarmi alle 7. Non mi ha mai pesato, perché sapevo di fare quello che mi piaceva”.

L’ospite non ha potuto anticipare i contenuti della fiction di Rai Uno alla quale ha preso parte, ma ha descritto rapidamente il cambiamento che si è registrato recentemente nella sua vita privata: “Mi sono trasferito a Roma ormai in pianta stabile, proprio per riuscire a seguire gli impegni dell’accademia di cui parlavo prima. E poi, questa è la città del cinema, della tv, quindi era giusto essere qui, pronto, sul campo”. Insomma, Giovanni Antonacci studia e si impegna, in attesa della chiamata giusta e in grado di dare seguito ai suoi sogni.

