Giovanni Ciacci: “Danni ai polmoni per il Covid”/ “Ecco perché non vado all’Isola”

Le voci degli ultimi giorni vengono oggi confermate da Giovanni Ciacci in diretta a Pomeriggio 5. Salta realmente la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 e per colpa del Covid. Il noto opinionista ha deciso di raccontare com’è andata all’amica Barbara D’Urso: “Durante le visite che si fanno per entrare in un reality a un certo punto abbiamo scoperto che il Covid mi ha lasciato dei segni indelebili sui polmoni.”

Così Ciacci ha spiegato di cosa si tratta: “Una fibrosi polmonare, mi hanno riscontrato anomalie polmonari, una minore capacità respiratoria, un ridotto volume polmonare, scarsa forza di muscoli respiratori, minore resistenza allo sforzo e brutte cicatrici ai polmoni”. Conseguenze davvero gravi che mai si sarebbe aspettato di scoprire dopo aver superato il Covid.

Giovanni Ciacci, salta l’Isola per colpa del Covid: “L’ho scoperto l’altro giorno”

Giovanni Ciacci racconta di aver scoperto questi danni proprio quando, a Pomeriggio 5, è stato attaccato da Floriana Secondi proprio per la partecipazione all’Isola dei Famosi. “L’ho scoperto il giorno che Floriana Secondi era qua e mi diceva che doveva prendere il mio posto”, ha ammesso l’opinionista. “Io ero asintomatico e ho riportato tutti questi danni, – precisa ancora Ciacci, che invita dunque a fare prevenzione – Mi raccomando le mascherine, il distanziamento… è importante!” Infine racconta di aver sofferto anche di un altro sintomo importante: “L’altra cosa devastante è la nebbia al cervello, io all’improvviso sono qui a parlare con te poi non mi ricordo il tuo nome!” E chiude: “Menomale che l’ho scoperto ora, pensa se l’avessi scoperto lì in Honduras!”



