Serena Enardu e Pago stanno ancora insieme o si sono lasciati?

Serena Enardu e Pago stanno ancora insieme o la loro relazione è nuovamente giunta al capolinea? È questa la domanda che molti fan della coppia si sono posti nelle ultime settimane in seguito ad alcuni indizi social e, soprattutto, ad uno sfogo pubblicato dall’ex tronista di Uomini e Donne. Chi ha seguito la loro storia sa che, qualche tempo fa, i due si sono detti quello che sembrava essere un addio definitivo dopo essersi ritrovati nella Casa del Grande Fratello.

L’amore però è tornato a bussare e la coppia ha infine annunciato di essere tornata insieme. Eppure, negli ultimi tempi, Serena e Pago non sono apparsi più insieme in foto o video sui social, dove solitamente sono molto attivi e presenti. Questo ha alimentato i primi sospetti di una possibile crisi, poi alimentati dallo sfogo della Enardu.

Serena Enardu e Pago: prima lo sfogo di lei, poi la smentita con tanto di foto

A chi infatti le ha chiesto spiegazioni sulla sua vita amorosa, Serena Enardu ha risposto: “Non tutto si può condividere”. Così ha aggiunto: “Sto cercando di chiudere un cerchio del quale non posso parlarne. Superato il periodo choc, ho sempre bisogno di curarmi, rilassarmi e riposarmi mentalmente e fisicamente. Sono nella fase di ripresa e cura“. Ha dunque fatto una richiesta ai fan: “Non mandatemi continuamente messaggi per chiedermi informazioni su quella cosa, sono un essere umano, crescendo si impara ad essere cauti. Rispettate un attimino la vita personale per favore.”

Se queste parole indicavano velatamente un momento di forte crisi con Pago, ora pare sia comunque tutto superato. A confermarlo sono stati i diretti interessati, mostrandosi fianco a fianco sui social, con tanto di bacio. Allarme rientrato, dunque, per Serena Enardu e Pago.