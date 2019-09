Giovanni Conversano vs Serena Enardu/ Elga Enardu: “Procederemo per diffamazione”

Le parole di Giovanni Conversano hanno sollevato un grande polverone questa settimana, per via delle parole dure che l’ex di Serena Enardu ha riservato alla concorrente di Temptation Island Vip 2019. L’imprenditore infatti non ha esitato a dire la sua in merito a quanto sta accadendo nel reality fra la sua ex e Pago, visto che Serena Enardu si starebbe già dando da fare con i Single appena incontrati nel villaggio. “Non dirò tutto perché voglio vedere fino a che punto arriva“, anticipa Giovanni via social parlando di Serena e di come la sua opinione nei suoi confronti sia sempre stata negativa, anche dopo nove anni dal loro primo incontro. “Io lo sapevo“, dice ancora parlando della sua passata relazione con la Enardu, “motivo per il quale fuori, via“. Le parole che hanno sollevato però l’ira dei fan e della famiglia della concorrente sono altre. Quel “Basta che sia carne” che ha scritto non è piaciuto infatti alla gemella di Serena, Elga, che non ha esitato a chiedere ai follower di ignorare del tutto le dichiarazioni di Conversano, prima di annunciare che presto sporgerà querela contro chiunque metterà in dubbio la reputazione della sorella.

Elga Enardu contro Giovanni Conversano

Il profilo di Giovanni Conversano su Instagram è stato chiuso per qualche tempo a tutti gli haters che hanno puntato il dito contro di lui. La sua incursione a Temptation Island Vip 2019, anche se solo tramite social, non è piaciuta infatti ai fan di Serena Enardu né a quelli di Pago. Anche se qualcuno ha sollevato delle polemiche anche contro Elga Enardu, la sorella gemella della concorrente. Fra i tanti motivi anche il fatto che Conversano abbia subito approfittato di un video della prima puntata in cui Serena viene buttata a mare dal single Alessandro, con cui ha stretto un feeling particolare. “Accusando mia sorella di averlo tradito, quando invece è provato che il traditore è lui”, ha detto Elga Enardu in una delle sue Storie. “Procederemo per diffamazione e calunnia“, sottolinea ancora includendo non solo Conversano, ma anche tutti quegli haters che si sono subito sollevati contro Serena Enardu, usando parole scottanti. “Chi ha letto i messaggi capisce bene perché la famiglia ha deciso di non agire e non passarci sopra“, continua Elga Enardu. “Libertà ma non offese, non violenza“, aggiunge anche dopo aver ribadito che l’azione legale riguarderà soprattutto chi sta diffondendo bugie su sua sorella. E quindi si riferisce innanzitutto a Conversano, che a suo dire avrebbe inventato i passati tradimenti di Serena solo per ottenere di nuovo un po’ di visibilità.

