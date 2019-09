Serena Enardu e Pago/ “Solo una questione di intimità…”( Temptation Island Vip)

SERENA ENARDU E PAGO, LA COPPIA È GIÀ IN CRISI…

Chi non ha sentito parlare di Serena Enardu e Pago non solo non ha visto la prima puntata di Temptation Island Vip 2019 ma non è nemmeno un esperto di gossip. Alla luce di quello che è successo prima e dopo la puntata, tra messaggi misteriosi postati sui social dallo staff del cantante, e le parole di Giovanni Conversano, sembra proprio che la coppia sia finita ufficialmente nell’occhio del ciclone con tutto quello che questo significa per loro. Cosa ne sarà della coppia in questa seconda puntata? Questa è la domanda che tutti si pongono a poche ore dalla messa in onda della seconda puntata del reality sui sentimenti nella sua versione vip. Serena Enardu ha deciso di partecipare al programma perché ormai da qualche anno la storia con Pago è ferma al palo ma non per mancanza di affetto o di rispetto ma solo per via dell’assenza di una vera scintilla.

TEMPTATION ISLAND VIP 2019: LE LAMENTELE DI SERENA ENARDU

Fin qui niente di male se non fosse che, nella prima puntata di Temptation Island Vip, Serena Enardu si è subito aperta, dapprima con la redazione e poi con il single Alessandro con cui è entrata subito in sintonia. Proprio dopo i saluti di rito e la commozione per la separazione, l’ex tronista si è ritrovata davanti alle telecamere per rivelare che le cose con Pago non vanno bene e, in lacrime, ha ammesso di accontentarsi di lui solo perché persone così pulite in giro non ce ne sono più. Le parole di Serena hanno lasciato il cantante senza parole proprio nel suo primo pinnettu. Lui non ha commentato le sue affermazioni convinto di conoscere i loro problemi, almeno in parte, ma quando poi Serena si è aperta con il single Alessandro le cose sono cambiate e la sua reazione non è stata la stessa. Clicca qui per vedere il video del primo pinnettu di Pago.

SERENA SEMPRE PIU’ VICINA AL SINGLE ALESSANDRO?

Serena Enardu ha raccontato al single Alessandro della sua intimità con Pago lasciando intendere che sia proprio in quei momenti che si sente un po’ giù. Lui manca alcuni giorni poi torna e le regala quelle attenzioni o quella passione che lei vorrebbe: “A lui piace stare seduto sul divano vicino a me, si accontenta di avermi lì, di sapere che ci sono”. Pago ha festeggiato così i suoi 48 anni, seduto al falò al cospetto di Alessia Marcuzzi pronta a consegnargli dei video in cui la sua fidanzata continua a raccontare della sua “intimità” e non solo: “Io sono un pochino annoiata e a volte mi proietto al futuro e penso, possibile che ci sia solo questo? Non c’è niente di nuovo da fare?”. Serena Enardu poi conferma di non volersi accontentare e di non essere poi così esigente ma vorrebbe essere stravolta: “Vorrei sentire un’emozione…”. La serata con Alessandro è andata avanti poi tra giochi, baci, abbracci e anche un mezzo tuffo in mare e Pago non ha certo mandato giù questo comportamento: “Non è da lei. Questa Serena non l’ho mai conosciuta. Questo toccarsi, questa complicità non la mando giù”. Clicca qui per vedere il video del falò di Pago.



