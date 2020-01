Giovanni De Benedetti/ Sceglie Carlotta, strategia o… (La Pupa e il Secchione)

L’esperienza di Giovanni Tobia De Benedetti a La pupa e il secchione e viceversa continua a riservare numerose sorprese. Al cambio delle coppie erano in molti, infatti, a immaginare che il concorrente sarebbe tornato da tra le braccia di Stella Manente, alla luce di quel bacio che sembrava suggellare un legame che andasse oltre le rigide regole del gioco. Il secchione, però ha spiazzato ancora una volta tutti e, al momento della scelta, ha deciso di mollare Martina per continuare il suo viaggio con Carlotta Cocina. È lei infatti la sua nuova partner televisiva, anche se questa decisione ha incuriosito, non poco, gli altri protagonisti dello show. “Gioco a carte scoperte”, si è affrettato a precisare lui incalzato dal conduttore. “Non saprei spiegare – ha aggiunto – ma sento di aver fatto la scelta giusta. Penso di essere il secchione giusto per lei”.

Giovanni Tobia De Benedetti: la reazione si Stella

Incalzato dal resto dei protagonisti de La pupa e il secchione e viceversa, Giovanni Tobia De Benedetti ha sottolineato che la scelta di optare per Carlotta Cocina, evitando di affiancarsi nuovamente a Stella Manente, è stata alimentata dalle parole che la Cocina gli ha riservato poco prima del verdetto: “Quel ‘ti ammazzo’ mi ha convinto definitivamente”, ha detto il secchione per giustificare il suo gesto. In un primo tempo, Stella Manente non ha nascosto la sua delusione, che ha immediatamente fatto capolino sul suo volto. Poco dopo, però, ha capito che De Benedetti ha semplicemente tenuto fede alle sue direttive, secondo le quali è meglio dividere i rapporti di coppia dalle rigide regole del gioco. Tuttavia, oggi sono in molti a porsi un quesito: la scelta di Giovanni Tobia De Benedetti nasce dalla volontà di tutelare il suo rapporto con Stella o nasconde delle motivazioni del tutto strategiche?

Giovanni Tobia De Benedetti vince con Carlotta

Di fronte alla scelta di Giovanni Tobia De Benedetti, Carlotta Cocina è stata colta di sorpresa. Esattamente come Stella Manente e gli altri protagonisti de La pupa e il secchione e viceversa, Carlotta non avrebbe mai immaginato che De Benedetti avrebbe orientato la sua preferenza nei suoi confronti, soprattutto alla luce del fatto che ormai da molti giorni i loro rapporti si erano raffreddati. “Non mi aspettavo proprio di essere scelta – ha spiegato infatti la pupa – non mi rivolgeva più la parola”. Giovanni Tobia De Benedetti, però, stavolta sembra aver fatto la scelta giusta, dal momento che la sua nuova partner di gioco non ha ostacolato, in alcun modo, la sua scalata alla vittoria. I due, infatti, sono riusciti a conquistare il primo posto nella classifica finale e con ben 29 punti in totale hanno conquistato, di diritto, l’accesso alla nuova puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA