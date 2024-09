Giovanni Di Giacomo, chi è l’ex compagno di Heather Parisi

Nella vita ricca di avvenimenti di Heather Parisi l’amore ha trovato spazio in diversi modi e con svariati uomini, tra questi è impossibile non ricordare Giovanni Di Giacomo, uno dei grandi amori passati della celebre showgirl, attrice e ballerina, visto che si tratta anche del padre della secondogenita Jacqueline Luna Di Giacomo. Ortopedico romano di professione, l’uomo non è mai stato un grande estimatore dei riflettori, ma è molto conosciuto nel suo campo, laureato in medicina a La Sapienza con 110 e lode, è specializzato in chirurgia artroscopia di ginocchio, spalla e gomito, Giovanni Di Giacomo lavora anche come responsabile medico per gli atleti di ATP e WTA, le associazioni professionisti di tennis maschile e femminile.

L’ex compagno di Heather Parisi è noto anche nel mondo dello spettacolo, amico di lunga data della conduttrice Mara Venier, che il medico ha aiutato a rimettersi in piedi dopo un grave infortunio alla gamba del 2020, per molti Giovanni Di Giacomo è noto come l’ortopedico dei vip e nel 2000 ha messo al mondo la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di vita di Ultimo oltre che figlia di Heather Parisi.

Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo, in che rapporti sono oggi

Tra i diversi compagni di vita avuti da Heather Parisi, Giovanni Di Giacomo occupa sicuramente un posto importante nel suo cuore nonostante l’amore sia poi svanito, la showgirl e il medico dei vip avrebbero conservato un buon rapporto, nonostante il legame tra la ballerina e la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo sia molto complesso.

Più volte la vita privata di Heather Parisi è finita sotto i riflettori, anche per questo un lungo post su Instagram Heather Parisi si è sfogata così contro stampa e attenzioni eccessive a lei riservate, chiedendo giudizi solo per la professione e non per altre questioni da lei ritenute secondarie: “Voglio essere giudicata per il mio lavoro, per le mie idee, per le mie battaglie invece che per il mio privato. Oggi molti personaggi del mondo dei social o dello spettacolo usano la propria vita privata per far parlare di sé, questo succede quando non si ha nulla da raccontare dal punto di vista artistico perché non si hanno una carriera e un talento da artista”

