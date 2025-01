La puntata odierna de La Volta Buona si parte con un nostalgico excursus tra le sigle televisive del passato con un focus su due mattatrici del tempo: Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Un dualismo che ancora oggi divide in fazioni e, gli ospiti in studio, non potevano esimersi dal dare il proprio giudizio sia in relazione ai meriti professionali che rispetto alle capacità relazionali nel privato. Spicca il parere di Giancarlo Magalli che nel corso del tempo ha avuto modo di collaborare con entrambi.

“E’ dura lavorare con Heather Parisi, nelle relazioni soprattutto, ha un brutto carattere. Però professionalmente ce ne sono poche come lei”. Irrompe così Giancarlo Magalli, incalzato da Caterina Balivo nel merito di un giudizio sulla showgirl. Pur ammettendo i meriti professionali, il conduttore non è riuscito a non sottolineare quanto fosse ‘ostica’ Heather Parisi dal punto di vista caratteriale. Parzialmente d’accordo anche Carmen Russo: “Anche a me dissero: ‘Guarda che ha un carattere…’, ma quando abbiamo lavorato insieme mi sono trovata bene”. Giancarlo Magalli però, con una battuta, ‘smonta’ la collega: “Sì, ma perchè tu sei arrivata una settimana dopo…”.

Giancarlo Magalli a La Volta Buona: “Qualche problemino con Heather Parisi c’è stato…”

Proseguendo nel giudizio su Heather Parisi, Giancarlo Magalli – sempre oggi a La Volta Buona – ha poi svelato un retroscena per rendere ancor più chiaro il suo parere sulla showgirl. “Io la presi per un programma che si chiamava ‘Ciao Weekend’ ed ero contento perchè mi piaceva molto. Quando uscì la notizia sui giornali mi chiamarono venti persone, tutti colleghi famosi: ‘Ma che sei matto!?’. Tanto che io mi spaventai, ed effettivamente qualche problemino c’è stato…”.