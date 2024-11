Giovanni Di Lorenzo, chi è la moglie Clarissa: dal loro amore sono nate le due figlie

Nella vita di Giovanni Di Lorenzo non c’è solo il calcio e il suo Napoli, club del quale è capitano, l’esterno toscano è infatti fidanzato da anni con la moglie Clarissa Franchi. Con lei condivide la vita e dalla loro relazione sono nate anche le due figlie Azzurra e Carolina, che hanno donato un grandissimo sorriso al calciatore e alla moglie.

In una intervista concessa ai canali FIGC, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato così riguardo alla sua storia con la moglie Clarissa: “Io e Clarissa siamo cresciuti insieme, condividiamo quasi tutto, lei è orgogliosissima di me e anche io di lei, ha fatto un percorso importante con l’università e si è laureata in tempi brevissimi con 110 e lode tutte e due le volte, anche lei sa il fatto suo e sono molto contento dei suoi risultati” ha confidato il calciatore e capitano del Napoli oltre che difensore dell’Italia.

Giovanni Di Lorenzo e la moglie Clarissa: “Quando abbiamo giorni liberi viaggiamo”

Dopo tanti anni Giovanni Di Lorenzo e la sua Clarissa sono riusciti a convolare a nozze nel 2022, con una festa tenuta in quel di Lucca dove hanno messo nero su bianco il loro amore che dura da quando i due erano praticamente ragazzi. Intervistato dai canali ufficiali FIGC, Giovanni Di Lorenzo ha raccontato come vive il tempo libero insieme alla moglie, nei momenti in cui riesce a staccare dalla vita di calciatore:

“Quando abbiamo due o tre giorni liberi viaggiamo, facciamo il possibile per visitare nuovi luoghi, ma siamo ragazzi tranquilli, l’ultima volta le ho regalato una borsa a sorpresa” ha svelato il calciatore del Napoli e dell’Italia. E proprio con la moglie Clarissa, Giovanni Di Lorenzo ha condiviso un momento speciale della sua vita, la prima convocazione con l’Italia: “Quando mi chiamò il CT Mancini ero nel letto con lei” ha raccontato.

