Clarissa Franchi, chi è la moglie di Giovanni Di Lorenzo/ Lui: “Cresciuti insieme e poi…”

Si conoscono da una vita e stanno insieme praticamente da sempre, parliamo di Giovanni Di Lorenzo e sua moglie Clarissa. Un amore ben radicato e partito da lontano, impreziosito dal matrimonio e la nascita della piccola Azzurra. Benché stia con un calciatore famoso, Clarissa è poco conosciuta e dal canto suo non sembra farsene un problema. Anzi, pare che la Franchi sia molto gelosa della sua privacy e non a caso sui social tiene il profilo in modalità privata, riservando la condivisone dei posti agli amici più stretti.

In pratica il contrario di Giovanni Di Lorenzo, che condivide qualche chicca della sua quotidianità con chi lo segue. E a proposito della storia d’amore con Clarissa, in una intervista di qualche tempo fa, aveva detto di essere “molto orgoglioso di lei come lei lo è di me”. Ad avvicinarli ed unirli pare sia stata la passione per i viaggi, qualcosa che ancora oggi li fa sentire vivi.

Giovanni Di Lorenzo e la moglie Clarissa Franchi uniti dalla passione per i viaggi: “Quando possiamo andiamo via per scoprire posti nuovi”

Proprio ai microfoni della FIGC, Di Lorenzo, ha confermato questa passione che condivide con sua moglie: “Quando abbiamo qualche giorno di tempo viaggiamo, ci impegniamo per scoprire posti nuovi”. Per la sua dolce metà anche tante parole al miele perché “ha compiuto un percorso importante con l’università e si è laureata in tempi rapidissimi con lode entrambe le volte, pure lei sa il fatto suo e sono molto felice dei suoi risultati”. Nessun colpo di testa particolare, invece, nella vita di coppia, anche perché come assicura Giovanni sia lui che la moglie sono due persone estremamente calme tranquille.











