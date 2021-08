Giovanni e Ada, figlio e compagna Rocco Hunt/ Un’estate fra Ibiza e tanta musica

Fra i tanti artisti che si esibiranno questa sera a Otranto per la nuova puntata di Battiti Live 2021, anche Rocco Hunt. L’artista campano fa coppia fissa da anni con Ada (i due non sono ancora sposati), ed hanno avuto un figlio, il piccolo Giovanni di 4 anni. Una famiglia molto unita, così come traspare dai numerosi scatti pubblicati sui social dallo stesso cantante partenopeo.

L’ultimo è soltanto di poche ore fa, un bell’abbraccio da Ibiza, nota località nelle Baleari (Spagna), fra appunto Rocco Hunt, Ada e il piccolo Giovanni, davanti ad una bella aragosta: “Un po’ di relax con la mia famiglia e poi torno con tanta nuova musica (e con una dieta seria per smaltire tutto quello che ho mangiato in questi mesi)”, scrive il cantante di “Un Bacio all’Improvviso” sul social fotografico, festeggiando la vittoria del sesto disco di platino per la hit “A un passo dalla luna” con Ana Mena. E a proposito del brano aggiunge: “Ibiza porta bene! L’anno scorso ero qui a girare il video di “A Un Passo dalla Luna” e oggi, esattamente 1 anno dopo, festeggiamo 6 Dischi di Platino in Italia con @anamenaoficial. e Disco d’oro in Francia con i @reikmx senza dimenticare i 5 Dischi di Platino in Spagna 🇪🇸 e il Disco d’Oro in Svizzera”.

GIOVANNI E ADA, FIGLIO E COMPAGNA ROCCO HUNT: UNA COPPIA “AVVOLTA NEL MISTERO”

Immancabili i riferimenti ad Ada e al figlio Giovanni nelle occasioni più importanti, come ad esempio per il Disco d’oro ottenuto da “Un bacio all’improvviso”, evento correlato da un altro scatto social “Questo risultato sembra scontato, ma non lo é! Per questo motivo ringrazio la mia famiglia che, giorno dopo giorno, mi sostiene e mi stimola a far sempre meglio”.

In occasione invece di San Giovanni, ecco invece una bella foto in compagnia di papà e del bimbo: “Auguri a tutti i Giovanni! Ma soprattutto a mio Padre e Mio Figlio”. Giovanni è nato nel 2017 frutto dell’amore con Ada il cui albore non è ben chiaro visto che la compagna di Rocco Hunt non ha una pagina Instagram. Si sa che i due fanno coppia fissa da anni e che si amano alla follia, ma la vita privata della ragazza è decisamente tale, appunto privata. L’unica occasione in cui ha ottenuto una certa visibilità è stata durante uno scherzo de Le Iene della scorsa stagione, ma una volta spenti i riflettori è tornata alla sua solita vita di mamma e compagna perfetta.

