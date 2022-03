Giovanni Floris conduce DiMartedì da casa, perchè?/ “Ho il covid, l’ho scoperto…”

Giovanni Floris assente in studio a DiMartedì

Sono tanti i conduttori che, negli ultimi due anni, hanno dovuto condurre anche in collegamento da casa a causa del covid. L’ultima, in ordine di tempo, è stata Serena Bortone che ha condotto Oggi è un altro giorno dal divano della sua casa. La stessa esperienza è stata vissuta da Giovanni Floris che, nel corso dell’ultima puntata del programma di approfondimento politico di La7 “DiMartedì” non era presente in studio. Il giornalista, risultato positivo al covid, ha così condotto il programma in collegamento dalla propria abitazione.

“Ho preso il Covid, me ne sono accorto oggi pomeriggio”, ha detto Floris durante il collegamento e spiegando subito il motivo della sua assenza in studio. Nonostante il covid, dunque, Floris è stato ugualmente un perfetto padrone di casa nel corso dell’ultima puntata del programma “DiMartedì”.

Giovanni Floris positivo al covid: staffetta con Laura Gabbetti

Giovanni Floris è stato il timoniere dell’ultima puntata del programma di La7 “DiMartedì” nonostante il collegamento da casa. In studio, però, a gestire il tutto è stata Laura Gabbetti che, come scrive TvBlog, si è limitata ad occupare uno dei tanti blocchi della scenografia. Tuttavia, la presenza della giornalista è stata fondamentale per correre ai ripari qualora fosse saltato il collegamento con Floris. Tutto, però, è stato gestito alla perfezione e il programma non ha subito rallentamenti.

Dopo due anni dall’inizio della pandemia, ormai, tutte le televisioni riescono a garantire una perfette copertura nonostante i casi di positività al covid da parte di conduttori, ospiti e addetti ai lavori.

