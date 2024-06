Giovanni Lagnese, chi è il marito di Valentina Nappi/ “Conosciuti alla fermata della metropolitana…”

Chi è il marito dell’attrice a luci rosse Valentina Nappi?

Nella vita di Valentina Nappi, oltre al tanto lavoro, c’è spazio anche per l’amore vero, visto che l’attrice a luci rosse dal 2020 è sposata con il marito Giovanni Lagnese: i due sono convolati a nozze nell’anno del Covid in quel di Giugliano, e lui è l’ideatore di Gourmet Concerto, una particolare guida gastronomica che ha riscosso un successo sempre più importante sui social.

Maria Vittoria Longhitano, chi è la prima donna prete della storia/ "Papa Francesco promuove i cambiamenti"

La Nappi ha raccontato di aver conosciuto il maritoa alla fermata della metro di Napoli, anche se sulla versione offerta dall’attrice non sono mai mancati dubbi nel corso degli anni, pare però che le cose siano andate in questo verso. Dopo 11 anni di fidanzamento Valentina ha detto sì al marito Giovanni Lagnese, anche se non ha mai rinunciato al lavoro, anzi, negli ultimi mesi l’abbiamo vista anche debuttare in un film completamente esterno al genere hard, visto che ha collaborato alla commedia di Diana del Bufalo, Pensati sexy.

Amedeo Pagani, Malcom e Gloria: chi sono marito e figli di Barbara Alberti/ "C'è stato un tradimento"

Valentina Nappi e la causa in tribunale con il marito Giovanni Lagnese

Nei mesi scorsi la star del cinema hard, lanciata al successo da Rocco Siffredi, è finita al centro di una spinosa questione proprio insieme a Giovanni lagnese: secondo quanto ricostruito nelle aule di tribunale, la Nappi e Giovanni Lagnese sono stati fermati da degli agenti sul lungomare di Salerno, che dopo averli affiancati hanno chiesto le loro generalità, ma Valentina e il marito avrebbero tardato nel mostrare i documenti ai tutori dell’ordine. Davanti al giudice l’artista ha confessato “di essere stata fischiata come un cagnolino. Faceva molto freddo e andavamo di fretta perché il garage stava per chiudere. Non ci siamo fermati al fischio perché pensavamo non fosse per fermarci ma un atteggiamento a cui sono abituata”.

Barbara Alberti, chi è la scrittrice/ "Viviamo in un'umanità piena di carogne"

La pornostar, spaventata dall’episodio, tirò fuori il telefono e riprese in una diretta Instagram i due agenti nel momento del controllo, ammettendo: “Ero intimorita, siamo stati presi alla sprovvista e non abbiamo dato immediatamente le generalità” ha detto Valentina Nappi riferendosi anche al marito Giovanni Lagnese che era con lei la sera dell’episodio. Valentina ha denunciato il tutto come abuso di potere, versione che è poi stata confermata anche dal marito, ma settembre i due saranno chiamati a tornare in aula per una nuova udienza sulla questione che non può ancora dirsi chiusa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA