Bianca Guaccero e Giovanni Pernice innamorati a Ballando con le stelle 2024: “Si prende cura di me”

Non poteva mancare l’attesa clip di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando con le stelle 2024, la coppia ha confermato le voci riguardanti la loro storia d’amore, circolate di recente dopo che i fan avevano notato la grande chimica della coppia in queste settimane.

Attacchi di panico: cosa sono disturbi di cui soffre Jessica Morlacchi/ Sintomi e come si curano

“E’ una cosa nuova essere la priorità di qualcuno, di solito sono sempre stata io ad occuparmi di qualcuno, è una cosa che sto scoprendo a 43 anni, è bello il fatto di avere una persona orgogliosa, felice che possano succedermi delle cose belle, è un grande orgoglio, una persona che vuole vedermi in alto e che non era mai accaduta” le speciali parole della conduttrice e volto di Ballando con le stelle 2024.

MARINA, CHI È MAMMA DI JESSICA MORLACCHI/ Sorpresa al Grande Fratello 2024: "Non dormo più per guardarti"

Bianca Guaccero e il rapporto con la giuria di Ballando con le stelle 2024

Bianca Guaccero si è espressa anche riguardo al suo rapporto con la giuria di Ballando con le stelle 2024, nella clip precedente all’esibizione nel programma: “L’ho vista come un test carino quella delle rose, questa settimana anche noi abbiamo dato i nostri voti alla giuria, c’è un retropensiero in me che mi dice che qualsiasi cosa faccia vado a sbattere. Se mi lancio da 40 metri il risultato sarà sempre quello, è come se avessero creato una sorta di muro, spero non abbiano già deciso” le dichiarazioni della presentatrice della tv di stato.

Luca Barbareschi conferma crisi con la moglie Elena Monorchio: "L'ho delusa"/ "La amo ma l'ho fatta soffrire"

Un’esibizione che ha ovviamente scatenato i social di Ballando con le stelle 2024, con il pubblico tornato a commentare e apprezzare la performance di Bianca Guaccero.