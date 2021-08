Giovanni Storti contro Dazn: “Provato tutto per vedere l’Inter”/ “Disservizio grave”

La prima giornata di Serie A porta con sé numerose polemiche sul mancato funzionamento di Dazn che, tanto in Inter-Genoa quanto in altre partite, ha avuto problemi con il segnale lasciando a bocca asciutta diversi tifosi che avrebbero voluto vedere i propri beniamini in tv. Problemi di rete per la piattaforma streaming che si è giustificata spiegando di aver avuto dei picchi di traffico che hanno mandato in tilt il segnale. “Una giustificazione migliore? Hai solo tu il Campionato di calcio, cosa ti aspetti, che non si colleghino milioni di italiani e tutti a quell’ora per vedere quella partita?” il duro sfogo di Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che ai microfoni de “La Stampa” ha spiegato le peripezie vissute pur di vedere la sua “Beneamata”.

“Che dire? Che c’ero anch’io? Che sono stato anch’io una vittima di Dazn? Le abbiamo provate tutte. E abbiamo visto poco. Cosa non si fa per l’Inter o per la propria squadra del cuore” ha sottolineato Storti. Per il comico è una mancanza di organizzazione: “La partita l’abbiamo vista a pezzi e bocconi. Anzi a metà, visto che, oltre a mancare il segnale, non riuscivamo a fare funzionare l’opzione “tutto schermo” e vedevamo il campo di calcio in formato ridotto circondato dalle cartelle della scrivania del computer“. Un vero e proprio sabato da dimenticare per il tifoso nerazzurro che si è perso per buona parte le gesta e i gol degli uomini di Simone Inzaghi usciti vittoriosi alla prima contro il Genoa grazie ai gol di Skriniar, Calhanoglu, Vidal e Dzeko.

Giovanni Storti contro Danz: “Abbonarsi? Se migliorano”

Per poter prendere il segnale e godersi anche solo qualche minuto di Inter-Genoa Giovanni Storti le ha provate proprio tutte: “Non avendo una smart tv, la sola che forse avrebbe risolto alcuni problemi grazie all’app preinstallata, abbiamo fatto ricorso a tutto: cellulare, computer, computer collegato alla tv… Insomma un po’ si prendeva e un po’ no. Ma se non sei uno smanettone, i problemi tecnologici non li superi. E questo è grave: gli italiani non sono poi così predisposti alle nuove tecnologie“. La Lega Serie A, per far fronte al disservizio che milioni di tifosi hanno subito, ha chiesto delucidazioni a Dazn che da quest’anno ha in mano la trasmissione di tutte le partite del campionato.

Il comico poi ha tagliato corto: “Se migliorano il segnale e risolvono i loro problemi mi abbonerò, ma intanto mi asterrò. Vedere l’Inter? Vuol dire che verrò più spesso in campagna a sfruttare l’abbonamento del mio amico e vicino di casa. Oppure a Milano andrò da Giacomo, lui non è tifoso come me ma è abbonato a tutto



