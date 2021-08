Dazn non funziona: problemi durante Inter-Genoa/ Rivolta sui social: “Ridateci soldi”

Non è cominciato nel migliore dei modi il campionato di Serie A per Dazn. L’emittente, che quest’anno trasmette in esclusiva le partite, lasciandone solo tre a Sky in co-esclusiva, ha già raccolto migliaia di lamentele in questi minuti. In molti, come chi scrive questo articolo, dopo soli tre minuti di Inter-Genoa ha avuto a che fare con notevoli disservizi. Immagini saltate e buffering continuo per cominciare. Quando poi è stato possibile riprendere la visione del match, è emersa in maniera tristemente evidente la bassa qualità del video: niente HD. Un particolare che quei pochi fortunati che non hanno lamentato problemi hanno però notato subito.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: via al campionato! Live score

Senza contare che non vi è neppure diretta gol per seguire le partite in contemporanea, anche se questo servizio dovrebbe essere garantito dalla terza giornata in poi. C’è chi ha fatto notare che non vi è neppure un pre-partita in studio, con un dibattito introduttivo. Solo il collegamento da bordo campo con gli inviati e le interviste pre-partita a pochi minuti dall’inizio.

DIRETTA/ Verona Sassuolo (risultato 1-3) streaming video DAZN: Traorè allunga

RIVOLTA SUI SOCIAL CONTRO DAZN

In pochi minuti l’hashtag Dazn è schizzato al primo posto tra i trend topic su Twitter, sicuramente non per le ragioni che auspicava l’emittente. “Connessione fibra a 400 mega e questa è la qualità quando non si blocca tutto. Vergogna #DAZN Già chiesto il rimborso”, ha scritto un utente. C’è chi prova a metterci anche un po’ di ironia: “Ma quanto è bello lo streaming di DAZN, siamo solo alla prima giornata ed ho già voglia di vomitare Faccina che vomita grazie #DAZN #InterGenoa”. Come chi ha twittato: “Non mi aspettavo niente ma sono già deluso”.

DIRETTA/ Torino Atalanta (risultato 0-0) streaming video DAZN: in campo, si gioca!

C’è chi invece non nasconde tutto il suo disappunto: “Ridateci i soldi incompetenti”. E ci sono anche commenti del tipo: “#DAZN bello..20 minuti su a guarda una rotella girante”. Nel frattempo, sono cominciate le segnalazioni a Dazn, mentre sui social crescono gli screen degli utenti con problemi con Dazn. Immagini sgranate, diretta bloccata… Un debutto da dimenticare.

I diritti tv della #SerieA andrebbero concessi a chi paga di più ed è in grado di offire un buon servizio non semplicemente a chi paga di più #DAZN pic.twitter.com/oPEPdtlwYW — Alessandro Caramelli (@djalx) August 21, 2021

PAGARE 30€ AL MESE E SIAMO SOLO ALLA PRIMA GIORNATA È UNA VERGOGNA.

PAGHIAMO PER VEDERE QUESTO SCHIFO.#DAZN @DAZN_IT pic.twitter.com/9rPLaLNhx8 — As Roma💛❤️ (@fede_asroma1927) August 21, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA