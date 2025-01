Negli ultimi mesi Giovanni Terzi è stato protagonista delle pagine di gossip italiano per via del suo matrimonio con Simona Ventura. Nato nel 1964 a Milano è oggi un giornalista figlio a sua volta del vicedirettore del Corriere della Sera, Giovanni Battista Terzi. Non solo l’amore per il giornalismo, ma anche per l’architettura: il marito di Simona Ventura si laurea infatti al Politecnico del capoluogo lombardo per poi diventare docente. Parallelamente ha sempre portato avanti la sua attività di scrittore firmando alcuni articoli per Il Tempo, Libero e Il Giornale.

Successivamente diventa Assessore per il Comune di Milano per commercio, moda e design dove rimane in carica dal 2006 fino al 2011 sotto il sindaco Letizia Moratti. Chiaramente oltre alla sua carriera è noto per aver sposato Simona Ventura anche se alle sue spalle spiccano altri due matrimoni: la prima volta si è sposato con Paola, la quale non appartiene al mondo dello spettacolo e dalla loro relazione è nato il primo figlio Lodovico. Successivamente è convolato a nozze don Silvia Fondrieschi, con la quale ha avuto Giulio Antonio, secondo figlio.

Con Simona Ventura l’amore si è visto sin da subito e a settembre 2024 si sono scambiati le fedi. Nonostante la brillante carriera, i successi sul lavoro e in amore, Giovanni Terzi ha raccontato a “Storie Italiane” una parte buia della sua vita, quella della malattia. Il giornalista soffre di una sindrome genetica che purtroppo colpisce i polmoni e soprattutto non è curabile. Si parla di dermatomiosite e la diagnosi è arrivata dopo tanti esami: “Ho scoperto di avere una malattia genetica che ho ereditato da mia madre“, aveva spiegato sempre da Eleonora Daniele su Rai 1.

La malattia è stata un colpo duro per Giovanni Terzi, che ha raccontato di aver avuto improvvisamente problemi di respirazione e ad attaccare il suo polmone. Si tratta di una malattia degenerativa per la quale deve costantemente prendere medicine. Tra le conseguenze anche il diabete, che è arrivato proprio in seguito all’inizio della patologia. Oltre a questo, la dermatomiosite provoca infiammazione alla pelle e ai muscoli e non di rado colpisce il cuore e l’esofago. Nonostante le difficoltà date dalla malattia Giovanni Terzi continua il suo lavoro di giornalista ed è spesso ospite in televisione per dire la sua in diversi talk show.