Giovanni Terzi, compagno Simona Ventura: tra malattia e matrimonio/ Quando si sposano? Data e luogo

Giovanni Terzi non è solo il compagno di Simona Ventura, ma anche uno scrittore e giornalista approdato negli ultimi anni anche in televisione. La storia d’amore con Simona Ventura, la Super Simo della tv, ha immancabilmente acceso i riflettori anche su di lui che pochi mesi fa ha accettato di partecipare come concorrente all’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Proprio una delle puntata del dance show più famoso e seguito del piccolo schermo, Giovanni ha chiesto la mano della sua amata Simona. Il matrimonio tra Giovanni Terzi e Simona Ventura sarà questa estate, per la precisione il prossimo 6 luglio, a Rimini.

Paralisi di Bell, cos'è la malattia di Simona Ventura/ Neurologi: "Compare all'improvviso ma è transitoria"

Ma come si sono incontrati per la prima volta Simona Ventura e Giovanni Terzi? A rivelarlo dalle pagine del Corriere della Sera è stata proprio la conduttrice televisiva: “sono andata ad una cena, uscivo da una lunga storia e non pensavo di innamorarmi”. La Ventura stava vivendo un periodo difficile dal punto di vista sentimentale; un periodo in cui si ripeteva più volte “rimarrò da sola a vita”. Il destino, invece, ha sparigliato le carte in tavola regalando alla Ventura una bella storia d’amore.

Giacomo e Niccolò Bettarini i figli di Simona Ventura/ "Accoltellato, la sua salvezza è stata un miracolo"

Simona Ventura e Giovanni Terzi: dal matrimonio alla malattia

Tra Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi è stata una cena a far scattare tutto. Proprio la conduttrice ha raccontato dalle pagine del Corriere della Sera: “quando parlavamo ho subito capito di avere una cosa strana nello stomaco e mi dicevo: ma non sarò mica matta”. Così, una volta tornata a casa Simona ha deciso di fare il primo passo inviando un messaggio allo scrittore e giornalista: “ho letto il tuo libro, è molto intenso’. Ovviamente non l’avevo mai letto”.

Dal 2018 Simona e Giovanni hanno ufficializzato il loro amore ed ora sono pronti anche al grande passo del matrimonio. Una scelta che arriva anche dopo la malattia del giornalista che nel 2021 ha rivelato di essere malato di dermatomiosite amiopatica. Si tratta di una patologia che colpisce i polmoni e che è costata la vita della mamma. “Si tratta di una malattia da cui non si può guarire” – ha detto il giornalista che parlando di cure ha rivelato – “la soluzione definitiva sarebbe il trapianto di entrambi i polmoni”. Simona Ventura gli è sempre stato accanto come ha confessato il compagno: “mi è stata sempre vicino, come una roccia. Ha tenuto botta sempre”.

Malattia Simona Ventura: colpita dalla paralisi di Bell/ A cosa è dovuta e come sta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA