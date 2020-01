Giovanni Terzi/ “Simona Ventura? Lei mi ha salvato la vita”

Giovanni Terzi ospite a #CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti con la compagna e futura moglie Simona Ventura. Il giornalista e scrittore, infatti, sarà protagonista di una speciale intervista che vedrà la conduttrice raccontarsi a cuore aperto; un’intervista a tutto tondo che coinvolgerà non solo la vita privata, ma anche la vita professionale tra gli immancabili alti e bassi. Un amore nato all’improvviso quello tra Simona e Giovanni, un amore che nessuno dei due ricercava. La coppia, infatti, da quando si è scoperta innamorata ha presenziato a diversi programmi televisivi raccontando come e quando è nato il loro amore. A Verissimo, Giovanni parlando di Simona ha detto: “è colei che mi ha salvato la vita. E’ arrivata in un momento in cui erano successe una serie di cose, in cui avevo grandi difficoltà intime e profonde, non avevo più progettualità”.

Simona Ventura: “con Giovanni Terzi è stato un colpo di fulmine”

Un vero e proprio colpo di fulmine quello scattato tra Simona Ventura e Giovanni Terzi come ha raccontato la stessa conduttrice Rai. “E’ stato un colpo di fulmine. Con lui credo di aver trovato la serenità. I mei figli lo adorano e poi Giovanni è riuscito a riunire tutta la mia famiglia, a ricreare un rapporto con i miei genitori, mia sorella, la sua ex moglie. Ora siamo una grande tribù, ed è quello che ho sempre sognato” ha detto emozionata la Ventura negli studi di Verissimo di Silvia Toffanin. Qualche settimana dopo poi la coppia è stata ospite al Maurizio Costanzo Show dove Simona ha sfoggiato un bellissimo anello di fidanzamento precisando: “intanto è arrivato questo ed è già qualcosa. Tornare indietro dall’anello è difficile…”. Tra i progetti futuri della coppia, infatti, c’è il matrimonio. A confermarlo la coppia, ma anche la Ventura in una recente intervista a Chi: “Il matrimonio è nei piani: lui è una persona straordinaria, quadrata, intelligente, protettiva. Siamo simili, abbiamo sofferto e ci siamo trovati. È una quercia alla quale finalmente mi posso appoggiare”.

Giovanni Terzi, il primo incontro con Simona Ventura

Un colpo di fulmine tra Giovanni Terzi e Simona Ventura che, durante la loro ospitata al Maurizio Costanzo Show, hanno raccontato anche come e dove si sono incontrati per la prima volta. “Ci siamo conosciuti l’anno scorso a casa di amici. Io ero single da poco tempo e mi dicevo che lo sarei rimasta per tutta la vita” ha rivelato Simona Ventura che ha poi proseguito dicendo – “tornata a casa, ho pensato a lui tutta la notte… Da allora non ci siamo più lasciati”. Un amore nato quasi per caso, che ha cambiato in meglio la vita di entrambi che ora, insieme, sognano di sposarsi con tutta la famiglia al completo.



