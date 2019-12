Simona Ventura/ “Nozze con Giovanni Terzi? Presto! Nadia Toffa…” (Storie Italiane)

Simona Ventura a tutto tondo ai microfoni di Storie Italiane. La conduttrice ha appena lanciato il suo libro “Codice Ventura” e si è raccontata tra carriera e vita privata nel salotto di Eleonora Daniele. Presente in studio anche Margherita Rebuffoni, mamma di Nadia Toffa, e la Ventura ha ricordato la giornalista scomparsa il 13 agosto 2019: «Eravamo amiche, ho sempre detto che assomigliava molto a me all’inizio: era volitiva ed era una guerriera. Sono stata miracolata dalla vita: io ho la fortuna di avere ancora mio figlio e lo apprezzo ancora di più dopo questa mattinata (parlando anche del caso di Mauro Romano, ndr)». Simona Ventura ha aggiunto: «Io e lei aveva un rapporto di chat, lei mi mandava le sue canzoni ed i suoi pensieri. Mi chiedeva se mi era piaciuta a Le Iene: mi piaceva molto questo nostro rapporto. Quando mi hanno chiamato per andare a ricordarla a Le Iene, è stato bellissimo. Ha lottato fino all’ultimo, quando ho saputo della sua morte è stato bruttissimo. Ma ci ha lasciato questa grande forza e questa grande energia».

SIMONA VENTURA: “PRESTO IL MATRIMONIO CON GIOVANNI TERZI”

Negli scorsi giorni sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna nei confronti degli aggressori del figlio Niccolò Bettarini, questo il commento di Simona Ventura: «E’ andato avanti, non vuole più parlare di questa cosa: è molto netto e io sono d’accordo con lui, altrimenti questo destino ti fagocita in un vortice da cui non esci più. Il processo sta andando avanti e lui sta bene. Questo fatto ha colpito molto le persone, che mi chiedono sempre come sta Niccolò». Presente in studio anche il compagno Giovanni Terzi, le nozze sono sempre più vicine: «Ci sono persone che aspettano tantissimo tempo e persone che magari hanno dentro questo desiderio di assoluto. Questo è successo per noi sin dal primo momento. La proposta è già arrivata e la risposta anche, abbiamo qualche data interessante per il matrimonio…». Simona Ventura ha aggiunto: «Lo chiamo M49, come l’orso del Trentino che cercavano tutti ma che nessuno trovava».

© RIPRODUZIONE RISERVATA