Simona Ventura, tutto sul matrimonio con Giovanni Terzi/ Dagli ospiti ai testimoni: “Sarà festa meravigliosa”

Grandi ospiti al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi: Milly Carlucci testimone della sposa e…

Finalmente il grande giorno è arrivato per Simona Ventura e Giovanni Terzi, pronti a promettersi amore eterno con un matrimonio da mille e una notte. Dopo le feste dei giorni pre-matrimoniali dei giorni scorsi, ora si fa davvero sul serio con la celebrazione più importante. Attesi oltre seicento ospiti tra amici, colleghi e personali del mondo dello spettacolo, con la festa finale al Gran Hotel di Rimini ben duecento invitati. Tra i vip presenti al matrimonio ci sono nomi altisonanti della tv nostrana, a cominciare da Milly Carlucci che sarà testimone di nozze di Simona. Una scelta per certi versi inaspettata e sorprendente, dato che tutti si sarebbero immaginati l’amica e collega Paola Perego al suo fianco.

La decisione di rivolgersi a Milly, tuttavia, è stata istintiva e allo stesso tempo ragionato per la Ventura, che motiva così: “Milly mi è stata vicina e mi ha dato grandi opportunità” ha detto a Chi, alla vigilia del matrimonio di Giovanni Terzi. “Siamo diventate amiche, confidenti, ha capito i miei momenti difficili e, visto che la proposta di matrimonio è avvenuta a Ballando con le stelle e Milly ne è stata la prima testimone, mi piaceva che lo fosse anche a Rimini”, ha specificato la Ventura.

Il testimone di Giovanni Terzi, invece, sarà Marco Di Terlizzi, amico storico e medico, nonché fondatore dell’associazione ‘Bambini cardiopatici nel mondo’. Una scelta presa in modo naturale da parte del giornalista, che non vede l’ora di pronunciare il suo sì più importante. In una intervista a Oggi, ha confidato che ad organizzare tutto è stata la sua dolce metà Simona, motivo per cui si prospetta una festa indimenticabile anche dal punto di vista artistico e organizzativo.

“Secondo voi chi decide tutto? Il principe consorte o la regina? Pensa a tutto Simona. Perché mai dovrei discutere su invitati e abiti? Sono sicuro che organizzerà una festa meravigliosa!”, ha concluso Giovanni Terzi. Dunque, non resta che unirci agli auguri di buon matrimonio!











