Giovanni Terzi: “Simona Ventura mi ha salvato la vita”/ “E’ il mio grandissimo amore”

Il giornalista Giovanni Terzi, fidanzato della nota conduttrice Simona Ventura, è stato ospite stamane in collegamento, come ogni weekend, del programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia. In studio si parla di amore e di amori, e l’assist lo fornisce il nuovo libro di Barbara Alberti, leggasi “Amores”, in cui si narrano storie di fedeltà, di tradimento, amore e corteggiamento.

Tiberio Timperi, conduttore di Uno Mattina in Famiglia, si è rivolto direttamente a Giovanni Terzi chiedendo lumi sul suo amore: “Il mio è amore o è coppia con Simona Ventura? Secondo me è uno straordinario amore non è coppia – risponde senza esitazione – certo che c’è bisogno della coppia però è qualche cosa di speciale e di unico, io ho sempre detto che Simona mi ha salvato la vita e non lo dico per posa, lo dico per dei motivi molto veri e molto profondi, è un grandissimo amore, è il mio grandissimo amore”.

GIOVANNI TERZI: “ECCO CHE COS’E’ L’AMORE PER ME”

Quindi Tiberio Timperi ha rivolto un’altra domanda difficile a Giovanni Terzi, ovvero, che cos’è l’amore, quesito da un milione di dollari: “Avevo paura che iniziassi parlando di corna – ha subito replicato il giornalista – quindi ti ringrazio per aver parlato di amore. io penso a quello che diceva Barbara Alberti cioè è misterioso, l’amore finisce quando finisce il mistero, il mistero per cui tutte le persone stanno insieme”.

“E’ un’alchimia straordinaria – ha proseguito Giovanni Terzi – o una tragedia infinita, però è sempre fatta e frutto di mistero, mistero di due persone che si incrociano. Io ho nel mio immaginario un paio di coppie che sono abbastanza emblematiche, una è una coppia di scienziati che erano i coniugi Curie, ricercatori e scienziati che hanno vissuto una vita assieme e costruito insieme fatti scientifici straordinari, e l’altra è invece quella tra Marco Pannella e Mirella Parachini; ho conosciuto poco tempo fa la compagna storica di Marco Pannella, hanno vissuto amandosi e trasformando questo amore in una vita, due amori molto diversi ma due amori che non hanno mai svelato il mistero”.

