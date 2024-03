Giovanni Tesse, chi é il concorrente ammesso al serale di Amici 2024?/ Da amico a nemico di Nicholas Borgogni

Tra i 15 talenti ballerini e cantanti ammessi alla fase serale di Amici 2024, Giovanni Tesse é un ballerino allievo di Raimondo Todaro. Insieme alla ballerina Gaia De Martino e i cantanti Martina Giovannini, Ayle e Lil Jolie compongono la squadra capeggiata da Anna Pettinelli per il canto e Raimondo Todaro per il ballo. .

Lucia Ferrari: chi é la concorrente del serale di Amici 2024/ L'accesso alla prossima puntata garantito?

Ai preparativi per il serale di Amici 2024, Giovanni Tesse riserva un attacco alle spalle a Nicholas Borgogni nonostante i due fossero amici, prima del passaggio alla nuova squadra di quest’ ultimo. I due ballerini sono chiamati a sfidarsi in due guanti alla prima puntata del serale di Amici 2024 in onda il 23 aprile 2024 e nell’attesa Giovanni sostiene di poter fare in una settimana di prove quello che Nicholas potrebbe fare in due anni di lavoro. Parole che finiscono per ferire Nicholas, provocando uno sfogo acceso tra le squadre coinvolte.

Chi é Sarah Toscano al serale di Amici 2024/ Rivale di Lil Jolie al guanto di sfida

Tra i punti di forza Giovanni Tesse canta una buona tecnica di ballo e delle belle linee, in primis nello stile di danza di appartenenza, il latino.

Giovanni Tesse si salva alla prima puntata del serale di Amici 2024?

Alla prima puntata del serale di Amici 2024 Giovanni Tesse si direbbe a rischio, dal momento che la squadra di appartenenza finisce perdente in ben due manche tra le tre previste nella serata di inizio. Tra gli spoiler della puntata, è certa solo l’eliminazione del compagno di squadra Ayle e al ballottaggio finale l’approdo dell’altra compagna di squadra cantante schierata contro Kumo.

Giuseppe Giofrè ha un fidanzato?/ "C'è una tipologia di persone che mi piace, ma..."

Giovanni Tesse é quindi un superstite tra i 13 concorrenti ammessi alla seconda puntata serale di Amici 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA