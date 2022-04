Chi è Giovannino di Tu sì que vales?/ Giovanni Iovino, il disturbatore di Sabrina Ferilli è un attore

Nelle puntate di Tu sì que vales abbiamo spesso visto un uomo con un simpatico travestimento rosso e degli occhiali buffi, Giovannino! Sotto la buffa maschera di un personaggio inaspettato ma senz’altro capace di intrattenere e far sorridere il pubblico, si cela Giovanni Iovino, un attore. E’ un giovane cabarettista napoletano che ha ricoperto ruoli importanti nel mondo del cinema, come quello di Pulcinella nel Pinocchio di Matteo Garrone.

Nel programma televisivo che vede come giudici: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerby, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli (nel ruolo di rappresentante della giuria popolare), Giovannino ha il compito di disturbare Sabrina Ferilli con innumerevoli battibecchi, dispetti e sketch esilaranti, al solo scopo, ovviamente, di far ridere. Di recente, Giovannino ha fatto portare una torta all’attrice e giurata del programma, per festeggiare i 70 giorni della loro conoscenza; tutti questi giorni sono tanti e sono dovuti non alla fortuna, quanto alla sua bravura e questo potrebbe far pensare all’ipotesi che il personaggio di Giovannino possa tornare nuovamente sul grande schermo nella nuova edizione di Tu si que vales.

Vita e carriera di Giovanni Iovino, l’uomo che si nasconde sotto la maschera di Giovannino

Fuori dal palco di Tu si que vales e senza gli indumenti del simpaticissimo Giovannino, disturbatore di Sabrina Ferilli, Giovanni Iovino è un uomo di 26 anni, appassionato del mondo del cinema e dello spettacolo, ma soprattutto del divertimento. Il giovane attore inizia la sua carriera come animatore nei villaggi turistici, solo dopo intraprende la carriera del cinema.

Partecipa inizialmente ad alcune pubblicità, poi arriva una parte nella terza stagione della famosa serie tv Gomorra ed in fine, prima dell’esperienza nel programma di Tu si que vales, il suo lavoro più importante all’interno del mondo dello spettacolo: Pinocchio. Giovanni nel 2019 ha interpretato il ruolo di Pulcinella e quello del coniglio nel Pinocchio di Matteo Garrone; insieme al fratello Andrea Iovino invece, fa parte della compagnia teatrale di Nola “Pipariello” di Antonio Esposito. L’attore è molto attivo sia su Instagram con il profilo: Giovannino_ufficiale che su Tiktok: @giovannino_ufficiale dove pubblica una miriade di scherzi e video esilaranti, tra cui anche quelli con Sabrina Ferilli.

