Giro Next Gen 2023/ Scatta domenica la corsa rosa U23: da Agliè a Trieste, si scalerà anche lo Stelvio

GIRO NEXT GEN 2023: LA CORSA ROSA DELLE GIOVANI PROMESSE

Il Giro Next Gen 2023 scatterà ufficialmente domenica 11 giugno: sarà questa una grande occasione per vedere all’opera le nuove promesse del ciclismo mondiale. Sarà un Giro d’Italia in miniatura, possiamo definirlo così: se i professionisti si misurano sulla distanza di tre settimane, con un totale di 21 tappe, il Giro Next Gen 2023 prevede otto giorni di percorso con altrettante tappe, dunque una sola settimana ma che presenta parecchie difficoltà per tutti gli iscritti, i cui nomi sono stati resi noti oggi.

DIRETTA/ Giro d'Italia 2023: Mark Cavendish vince la 21^ tappa! Classifica: trionfa Primoz Roglic (28 maggio)

Il Giro Next Gen 2023 è organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Federciclismo italiana, e il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani. Si parte ad Agliè, in Piemonte, si arriva a Trieste: dunque sarà un percorso che toccherà il Nord Italia e che alla fine incoronerà il vincitore. Come sempre sarà interessante questa corsa dedicata ai ciclisti Under 23: si partirà con una cronometro, ma nel corso della quarta tappa è anche previsto l’arrivo sullo Stelvio quando si scollinerà a quota 2758 metri. Adesso possiamo indicare alcuni dei protagonisti di questo Giro Next Gen 2023, diciamo i principali candidati alla vittoria finale.

GIRO D'ITALIA 2023/ Finti scatti, solo ragionieri e protocolli: finalmente è finito

I FAVORITI DEL GIRO NEXT GEN 2023

Sicuramente il primo candidato alla maglia rosa nel Giro Next Gen 2023 è Johannes Staune-Mittet, che corre per una grande squadra come la Jumbo-Visma (per intenderci, quella di Primoz Roglic che ha vinto il Giro d’Italia): quest’anno ha vinto il Giro del Belvedere mentre nella passata stagione è stato secondo al Giro dell’Avvenire. Altri nomi sono poi quelli di Antonio Morgado che ha vinto il Giro della Lunigiana 2022, quindi Santiago Umba che tra i professionisti ha colto un buon risultato al Giro dell’Appennino, giungendo undicesimo nella classifica generale. Per quanto riguarda gli italiani, attenzione in particolar modo a Francesco Busatto: nel già citato Giro dell’Appennino è stato quarto, soprattutto ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi U23 e dunque merita di finire in copertina.

Diretta Giro d'Italia 2023, classifica/ Streaming video Rai: Riccitello in testa aspettando i big (27 maggio)

Alessio Martinelli e Giulio Pellizzari, che corrono per la Bardiani, saranno altri corridori da osservare; insomma il Giro Next Gen 2023 è molto interessante, come tutte le competizioni sportive giovanili può aiutarci a capire quali possano essere i campioni del domani e il fatto che la corsa rosa in questione sia disputata sulle strade di casa nostra la rende ancora più appassionante e attesa, resta solo da capire come finirà ma per questo bisognerà aspettare che si gareggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA