Giroud alla Juventus?/ Calciomercato, accordo col giocatore, il Chelsea chiede 5 mln

C’è un nuovo interessante nome sul taccuino di calciomercato di casa Juventus, leggasi quello di Olivier Giroud. La società campione d’Italia è ancora alla ricerca di un giocatore da inserire nel reparto più avanzato, e l’idea dell’ultima ora, come riferito dai colleghi di Sky Sport, è appunto quella che porta al nazionale francese di proprietà del Chelsea. Pare infatti che il bomber classe 1986, 34 anni da compiere il prossimo 30 settembre, sia intenzionato a lasciare i londinesi solamente per la Vecchia Signora. Fra il giocatore e la squadra torinese vi sarebbe già un accordo di massima, un’intesa per due anni, fino al 30 giugno del 2022, con un ingaggio da 4.5 milioni di euro netti a stagione. Il calciatore ha un contratto in scadenza con i Blues datato giugno dell’anno che verrà, e di conseguenza la società di Londra chiede una cifra minima, pari a 5 milioni di euro, per lasciarlo andare. L’idea della Juventus è però provare a strappare il bomber transalpino a costo zero, proprio per il suo status contrattuale, e di conseguenza le trattative proseguono.

GIROUD ALLA JUVENTUS? NON MANCANO LE ALTERNATIVE

Ovviamente quello di Giroud non è l’unico giocatore sul taccuino del direttore sportivo Fabio Paratici. Sono infatti diversi i bomber che la Juventus sta cercando per il prossimo campionato, visto che lì davanti è mancato un vero e proprio centravanti di razza nella stagione da poco chiusasi. Continua quindi ad essere seguito con attenzione Luis Suarez del Barcellona, che la prossima settimana dovrebbe ottenere il passaporto comunitario. L’operazione non è però delle più facili anche perchè il Pistolero potrebbe spingere per la sua permanenza al Camp Nou dopo la decisione di Lionel Messi di rimanere in Catalogna. Piace molto anche Edin Dzeko della Roma, ma i giallorossi attendono l’arrivo di Milik dal Napoli, e l’affare con i partenopei si è inceppato dopo che Under è stato tolto dall’operazione a seguito del grave infortunio di Zaniolo. Lista di obiettivi composta anche da Edinson Cavani, svincolatosi dopo l’addio al Paris Saint Germain, ma la squadra a lui più vicina sembrerebbe essere l’Atletico di Madrid. Infine attenzione al possibile ritorno di Moise Kean, giovane attaccante che la Juventus aveva venduto a titolo definitivo all’Everton.



