Giroud alla Lazio?/ Calciomercato: niente Inter per il francese, ecco cosa manca

Sfumata l’ipotesi Inter, Olivier Giroud potrebbe arrivare in Italia ugualmente: sull’attaccante francese c’è la Lazio, pronta a piazzare il blitz in queste ultime ore della sessione di mercato di gennaio. Il bomber transalpino non ha trovato spazio alla corte di Frank Lampard in questa prima parte di stagione e la dirigenza capitolina vuole regalare un centravanti di qualità a mister Simone Inzaghi: come spiega Sky Sport, Giroud e la Lazio hanno trovato l’accordo per il trasferimento, manca solo l’ok definitivo del Chelsea. Ricordiamo che i Blues sono al lavoro per acquistare Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli il prossimo 30 giugno 2020.

Gianluca Di Marzio spiega che Giroud ha già parlato con il ds biancoceleste Igli Tare: la Lazio ha messo sul piatto un contratto fino al 30 giugno 2023. L’offerta inoltrata al Chelsea è di prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni più 1 di bonus. L’Inter sembra essersi chiamata fuori dall’acquisto dell’ex Montpellier, per il momento non sono stati registrati rilanci, e sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore. Come riporta La Lazio Siamo Noi, Furio Valcareggi ha commentato così il possibile arrivo a Roma del Nazionale francese: «Se la Lazio prende Giroud vuol dire che punta allo Scudetto. I biancocleesti sanno di essere forti, di essere a tre punti dal primo posto, trovo il francese perfetto per questa squadra. È un messaggio presuntuoso al campionato, vogliono arrivare al titolo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA