Giroud all’Inter?/ Calciomercato, il francese verso il si: pronto un biennale

Tiene banco in casa nerazzurra in vista della prossima finestra di calciomercato il possibile approdo di Oliver Giroud all’Inter di Antonio Conte. L’indiscrezione non è certo nuova, anzi già da giorni è tema di discussione tra tifosi e appassionati: pure le ultime voci di calciomercato che ci arrivano dalla Gazzetta dello sport ci confermano che l’affarone per giugno si farà. Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea è sempre più intenzionato a tornare a lavorare con Conte e in più il francese pare più che mai convinto del progetto che i nerazzurri gli hanno messo sul tavolo.

Come sottolinea la rosea, il calciatore (che a settembre compirà 34 anni) è alla ricerca di un club “serio” con cui “legarsi a vita” e l’Inter pare fare proprio al caso suo: Conte certo non vede l’ora di abbracciare un giocatore col suo talento e che con la sua esperienza alimenterebbe quella “cultura della vittoria” che il tecnico vuole imprimere nel suo spogliatoio.

GIROUD ALL’INTER? LA PROPOSTA SUL TAVOLO

Giroud all’Inter dunque stando anche alle ultime voci pare ormai cosa fatta o quasi: ma in che termini? Stando a quanto raccolto oggi dalla Gazzetta dello sport, parte che la dirigenza nerazzurra abbia messo sul tavolo per il francese un accordo biennale con opzione per il terzo anno (legato alle scelte del club o al raggiungimento di determinati risultati personali). Rimane però da definite il nodo ingaggio: Giroud però pare pronto a ridursi in parte lo stipendio (attualmente riceve 8 milioni di euro a stagione), fino anche ad arrivare sotto i 6.5 milioni di euro, che rimane il tetto nerazzurro. Pur con sacrifici e aggiustamenti da parte di entrambe le parti in causa, c’è grande ottimismo che l’affare di calciomercato si farà, specialmente ora che sono spariti “terzi incomodi”. Staremo a vedere.



