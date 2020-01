GIROUD ALL’INTER/ Calciomercato: assist di Lampard, attesa la cessione di Politano

E’ Olivier Giroud l’obiettivo dell’Inter per rinforzare il reparto avanzato e le parole del tecnico del Chelsea Frank Lampard hanno riacceso le speranze dei tifosi. Come vi abbiamo raccontato, la dirigenza nerazzurra ha già raggiunto un’intesa con l’entourage dell’attaccante francese ma manca l’intesa con i Blues. L’ex Arsenal ha rispedito al mittente le altre offerte sul tavolo – in particolare quella del Newcastle – ed è voglioso di iniziare una nuova avventura agli ordini di Conte. Un altro assist è arrivato dal commissario tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps: «Dovrebbe andare via dal Chelsea. Non è felice, sta giocando davvero poco. Non è colpa sua ma sta soffrendo la situazione. Deciderà lui quale sarà la cosa migliore da fare sia a livello sportivo che di progetto da seguire», le sue parole riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

GIROUD-INTER, NERAZZURRI PRONTI AL COLPACCIO

Olivier Giroud all’Inter? Ci spera Antonio Conte, che potrebbe così avere un rinforzo in attacco. Per il tecnico infatti sarebbe il vice-Lukaku per stazza ed esperienza internazionale. L’entourage dell’attaccante del Chelsea, composto tra gli altri anche dal fratello di Marco Materazzi e dall’ex difensore rossonero Luca Antonini, è stato a Milano. In queste ore si sta infatti lavorando al trasferimento dell’attaccante francese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’incontro è stato proficuo: è stata infatti raggiunta l’intesa col centravanti del Chelsea. Per Giroud l’Inter rappresenta una nuova sfida, quindi è pronto a firmare il contratto. La società nerazzurra gli ha proposto due anni e mezzo di contratto, ma solo se arriva nella finestra invernale di calciomercato. La proposta non sarebbe valida per giugno, visto che Giroud al termine della stagione si libererà a costo zero dal Chelsea.

CALCIOMERCATO, GIROUD ALL’INTER? LAMPARD: “PUÒ PARTIRE”

L’Inter ora deve trattare col Chelsea, che chiede tra 8 e 10 milioni di euro come indennizzo per lasciar partire Olivier Giroud. Invece il club nerazzurro non vuole andare oltre i 5 milioni di euro, facendo leva sulla volontà del giocatore e la scadenza del contratto. Segnali importanti in tal senso arrivano da Frank Lampard, allenatore dei Blues. «Se deve arrivare un sostituto prima che vada via? Non necessariamente, se la situazione si rivelerà giusta per tutti, in primis per noi, allora vedremo se potrà lasciare il club». Così in conferenza stampa. Poi Lampard ha ringraziato Giroud: «È stato un grande professionista qui, ha continuato ad allenarsi professionalmente pur non avendo molte opportunità di giocare». Però ha precisato: «Non è ancora stato fatto nulla. Penso che il suo agente abbia parlato con il club, ma fino a quando non sarà stato fatto tutto, rimarrà un giocatore del Chelsea».



