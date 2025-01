DIRETTA MANCHESTER CITY CHELSEA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta Manchester City Chelsea si annuncia imperdibile, sia per la tradizione sia per l’importanza nella classifica di questa Premier League. L’attualità ci ricorda infatti che entrambe sono in corsa per l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League, con il Chelsea che attualmente ha due lunghezze di vantaggio, 40 punti contro 38, ma il City proverà a sfruttare il fattore campo, anche perché rimanere in Champions League è vitale per una società il cui “impero” sembra clamorosamente sul punto di crollare in maniera rovinosa.

Quanto alla storia, i Citizens dovrebbero trovare ispirazione dal fatto che hanno ottenuto otto vittorie e due pareggi nelle ultime dieci partite, compreso lo 0-2 esterno nella prima giornata di questa Champions League, anche se il Chelsea può ricordare che la sua ultima gioia fu la più importante di tutte, 1-0 nella finale 2021 a Porto, firmata dal gol di Kai Havertz al 42’ minuto. Insomma, motivi di fascino ce ne sono a bizzeffe, ma adesso pensiamo solo a quanto succederà nella diretta Manchester City Chelsea! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MANCHESTER CITY CHELSEA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Manchester City Chelsea sarà visibile sabato 25 gennaio alle 18:30 sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti del campionato inglese per questa stagione. Il match sarà inoltre visibile su NOW TV, la piattaforma di streaming a pagamento di proprietà di Sky e tramite l’app Sky Go su smartphone, tablet e PC.

SFIDA PER LA CHAMPIONS LEAGUE

Sabato 25 gennaio alle ore 18:30 andrà in scena la diretta Manchester City Chelsea. Si affronteranno quindi due club che hanno dominato la Premier League negli ultimi anni ma che, per un motivo o per un altro, in questa stagione stanno affrontando un periodo di difficoltà. In particolare il City, vincitore degli ultimi quattro campionati di fila, si ritrova addirittura al quinto posto, a meno 12 dalla capolista e con la qualificazione Champions a rischio. La macchina perfetta congegnata da Pep Guardiola sembra essersi inceppata, e fra novembre e dicembre la squadra ha subito ben nove sconfitte e due pareggi, allietati da appena una vittoria sul Nottingham Forest. I citizens ci hanno abituato a prestazioni dominanti, e un periodo così lungo di difficoltà non si era mai visto sotto la gestione Guardiola. Ora gli uomini di Guardiola arrivano da sei risultatti utili consecuivi, e dalla convincente vittoria per 6-0 sull’Ipswich, e vogliono consolidare il buon periodo con una vittoria sui rivali.

Sulla sponde blue del Tamigi la crisi dura da ben più di questa stagione. I continui cambi di allenatore e i mercati milionari degli ultimi anni infatti non sono riusciti a riportare il Chelsea in vetta alla Premier League. I londinesi per questa stagione si sono affidati proprio ad un allievo di Guardiola, Enzo Maresca, che sembrerebbe aver dato un senso ad una squadra infarcita di campioni. Ora ai blues serve una vittoria per consolidare il piazzamento Champions.

MANCHESTER CITY CHELSEA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Manchester City Chelsea. Il Manchester City si schiererà con Ederson in porta, protetto da una difesa con Lewis, Akanji, Dias e Gvardiol. A centrocampo, Kovačić e Gündoğan saranno le chiavi per il gioco, mentre Foden, De Bruyne e Doku supporteranno Haaland in attacco.

Il Chelsea risponderà con Sanchez tra i pali, mentre la difesa a quattro sarà composta da James, Chalobah, Colwill e Cucurella. A centrocampo, Fernandez e Caicedo offriranno supporto alla trequarti con Madueke, Palmer e Sancho. Jackson sarà l’unica punta.

DIRETTA MANCHESTER CITY CHELSEA, LE QUOTE

Per la diretta Manchester City Chelsea gli uomini di Guardiola partono favoriti, con quote che oscillano tra 1.60 e 1.80. Il pareggio viene valutato intorno a 4.00, mentre un successo del Chelsea si aggira sui 3.50.