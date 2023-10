Giselda Torresan finge al Grande Fratello 2023?/ La difesa dei compaesani: “Lei è proprio così come si vede…”

Grande Fratello 2023, Giselda Torresan finge o è autentica? I pareri dei compaesani

Nella Casa del Grande Fratello 2023 una delle concorrenti più chiacchierate è sicuramente Giselda Torresan. Veneta doc, da un lato ha attirato le simpatie di una buona fetta di pubblico per il suo carattere solare e spontaneo, dall’altro ha alimentato alcuni sospetti sui social, secondo cui non sarebbe così ingenua come vuole far credere. Il tema è uno dei più dibattuti sul web, in relazione non solo ai suoi comportamenti ma anche al suo tono di voce, considerato addirittura alterato rispetto al normale per far rimarcare la sua origine veneta.

Ad indagare sulla questione ci ha pensato il settimanale Chi, che ha fatto diverse tappe nei luoghi del cuore di Giselda, tra le sue montagne, e dove ha intercettato i pensieri di molta gente del posto. Tutti sono convinti che la ragazza non sia affatto recitando e che sia così di natura: “Lei è proprio così. Veniva qui a volte a prendere le paste prima di andare in cima. È una che cammina tantissimo, una vera, una di noi“. E ancora: “Lei è proprio così, come si vede nella Casa. Anche nel parlare: anzi, alla prima puntata io mi sono persino un po’ vergognata perché si sentiva troppo il nostro dialetto, in una trasmissione che andava in tutta Italia“.

Giselda Torresan: “Lei è proprio così, libera, semplice, genuina“

Tutti i compaesani di Giselda Torresan confermano, dunque, che la concorrente del Grande Fratello 2023 è simpatica e genuina, e non giocherebbe nessuna parte: “Ci conosciamo da più di dieci anni ed è davvero così: una che, finito il lavoro, appena può prende, sale su per la montagna, da sola, e si ferma a dormire in quota. Una bellissima persona, come ce ne sono poche. L’Instagram troppo ‘leccato’? Si vede che è brava! Fa tutto da sola, al massimo con la mamma: piazza il treppiede e via con i selfie“.

Anche il fotografo del paese conferma: “Giselda ha fatto qui le foto prima di entrare al GF. E lei è proprio così: sopra le righe, appassionata della natura e delle nostre montagne. Una ragazza come poche, libera, semplice, genuina. Ma non è da lei stare tanto in mezzo alla gente: non lo faceva nemmeno qui in paese, appena libera se ne andava in montagna per i fatti suoi“. Infine, c’è chi sottolinea che siano ingiuste le critiche del web: “È davvero ingiusto che sia sottoposta a queste cattiverie sui social: non se lo merita. Se non ci fosse gente come Giselda, quei posti morirebbero“.











