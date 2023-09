Giselda Torresan, retroscena choc: “Non usa la sua vera voce al Grande Fratello 2023!”/ La segnalazione

Giselda Torresan al Grande Fratello 2023: l’ex operaia ha già diviso il web

Nonostante i pochi giorni di permanenza, alcuni volti del Grande Fratello 2023 possono già essere considerati veri e propri protagonisti. Tra questi, è doveroso citare Giselda Torresan; la giovane operaia originaria del Veneto sta facendo discutere sia in positivo che in negativo. Verve e spirito gioioso, tanta voglia di fare ma soprattutto energia da vendere; non tutti però, soprattutto sui social, sembrano gradire i modi di fare della concorrente.

Giselda Torresan si sta mettendo in mostra al Grande Fratello 2023; la giovane concorrente ha raccontato diversi aneddoti e curiosità sulla propria vita, mettendo in evidenza un’attitudine sicuramente singolare. Dal fatto di non essere mai andata in discoteca all’unica volta al cinema. Tanti sono i temi che stanno facendo discutere in rete ma – come riporta Novella 2000 – è emerso un particolare che sta primeggiando sugli altri.

Grande Fratello 2023, Giselda Torresan: la segnalazione sulla voce “cambiata”

Stando a quanto racconta il portale, qualcuno avrebbe segnalato sul web un comportamento “singolare” di Giselda Torresan in relazione alla sua voce. Il tema sembra essere proprio la tonalità squillante che ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori e compagni di viaggio. “Ciao Deianira, io conosco Giselda molto bene; l’ho sentita anche poco prima che entrasse al GF e ti assicuro che come parla lì, con quel tono di voce, non è la sua voce”. Questa la segnalazione ricevuta da Deianira Marzano – esperta di gossip – e riportata da Novella 2000.

“Non capisco proprio perché abbia cambiato tono; completamente diversa. Anche mia mamma l’ha detto; perché mi sono confrontata con lei facendole sentire un vocale“. A quanto pare, ci sarebbe dunque una vera e propria “prova” audio che – secondo la segnalazione – metterebbe in evidenza una voce artefatta da parte di Giselda Torresan al Grande Fratello 2023. In ogni caso, è difficile credere che la giovane stia realmente utilizzando la sua voce in maniera fasulla; non sussiste alcun tipo di beneficio evidente rispetto a tale teoria. Solo il tempo potrà dire se questi rumor, piuttosto singolari, corrispondano realmente al vero.











