Giselda Torresan in crisi al Grande Fratello 2023?/ “Io nel mio piccolo spero di dare esempi positivi”

Giselda Torresan si confida con Rosy e svela un dettaglio del suo carattere

Giselda Torresan è stata protagonista di un momento di crisi nella casa del Grande Fratello. Mentre gli altri inquilini giocavano spensierati, lei e Rosy si confidano in giardino per approfondire la loro conoscenza. La chef chiede all’operaia di descriversi con 10 aggettivi.

Eliminato Grande Fratello 2023, Arnold, Claudio, Giselda, Grecia o Vittorio?/ I sondaggi parlano chiaro

Giselda riconosce di essere sorridente, buona e positiva ma ammette anche di essere ingenua in diverse occasioni. Rosy si dimostra d’accordo con quanto detto dalla compagna e aggiunge: “Tu sei furba, nel senso positivo del termine, sei intelligente” e ancora: “Sei ingenua, buona, bella, generosa e piena di valori” afferma. A questo punto, Torresan si lascia più andare con la chef e dichiara: “Per me sei gentile, premurosa ma anche triste per il tuo passato”. Poi confida di essere stata selettiva con le sue amicizie, legando solo con poche persone con cui riesce a sentirsi a suo agio: “Io nel mio piccolo spero di dare esempi positivi” afferma con gli occhi lucidi. Che il suo stato d’animo sia dovuto alla nomination? Puoi guardare la clip ufficiale cliccando qui.

Giselda Torresan, il pubblico del Grande Fratello 2023 è stufo di lei?/ "Dopo un po' ha rotto, non riesce a…"

Giselda Torresan nel mirino del web: “Ha stancato”, ecco cosa è successo

Giselda Torresan, operaia di Pieve del Grappa (Treviso), ha suscitato da subito la simpatia del pubblico con la sua spontaneità, genuinità e simpatia. Purtroppo, però, la rotta sembra essersi invertita durante il suo percorso in cui molto spesso ha nominato le sue care montagne, inserendole in quasi ogni discorso.

Questo modo di fare sembra aver saturato il pubblico che sembra insofferente tanto da definirla ‘stratega’: “Si Giselda ma “penso alle montagne” ormai è un po’ forzato dopo quasi due settimane così a caso“, scrive un telespettatore del Grande Fratello 2023 su Twitter. Io la gente che salva giselda non lo capisco perché ok poteva fare consensi i primi giorni con la sua ingenuità e tutto ma dopo un po’ ha rotto, non riesce a fare un discorso sensato e parla solo delle montagne BASTA NON HA SENSO” scrive un altro. Sarà lei ad uscire dalla casa più spiata d’Italia questa sera? Sul web, intanto, sono partiti i primi sondaggi.

Giselda Torresan, retroscena choc: "Non usa la sua vera voce al Grande Fratello 2023!"/ La segnalazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA