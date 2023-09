Giselda Torresan in crisi al Grande Fratello/ “Mi sento brutta e mi isolo spesso, ho timore di…”

Giselda Torresan: “Ho timore di andare a parlare con gli altri perchè…”

Giselda Torresan si è isolata spesso all’interno del Grande Fratello; nei casi in cui i gieffini si aggregano per chiacchierare, l’operaia tende a stare molto per conto suo. Per questa ragione, nel corso della diretta di ieri sera, Alfonso Signorini ha voluto prendere un momento solo dedicato a lei.

L’operaia con la passione per le montagne si è, dunque, lasciata andare a qualche confessione: “Sono una che si isola spesso e sta per conto suo, si mette là da sola. Perché ho sempre paura di intromettermi nei discorsi degli altri. Mi vedo brutta, diciamo. Ho sempre paura e ho avuto sempre queste insicurezze. Quindi delle volte quando loro parlano ho timore di andare là e parlare, anche perché i miei discorsi sono solo di montagna” afferma Giselda. Ad intervenire Rosy Chin che ha speso per lei parole al miele, così come Lorenzo Remotti e Samira Lui in confessionale.

Giselda Torresan e il passato in famiglia: “Mio padre è stato molto severo e…”

Giselda, in diretta televisiva, ha poi confessato di essere vissuta in una famiglia piuttosto convenzionale ma si è soffermata sulla severità del padre. Proprio questa mancanza di affetto dalla figura paterna si è sicuramente rimasta impressa nella mente della concorrente.

“Si cerca di andare d’accordo. Anni fa ci sono stati problemi, poi risolti. Mio padre è di poche parole e poche tenerezze. Lui è sempre stato uno severo e una persona che sognava per sua figlia una famiglia ecc. Io invece non sono così” ha affermato. Questa sincerità e apertura della concorrente è stata molto apprezzata sia sul web che dal pubblico.

