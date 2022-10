Perché Gisele Bundchen e Tom Brady si sono separati?/ “Problemi di sess* e…”

Perché Gisele Bundchen e Tom Brad si separano? “Problemi di sesso e…”

La storia d’amore tra Gisele Bündchen e Tom Brady sarebbe giunta al capolinea. I fan sono rimasti gelati da questa notizia visto che entrambi si erano sempre mostrati in evidente sintonia e nulla lasciava presagire un finale di questo tipo. Cosa è successo tra loro? Inizialmente si pensava che a causare la rottura tra i due fosse stata la volontà di Tom di tornare in NFL dopo aver annunciato il suo ritiro. Ora però a distanza di alcune settimane il sito Radar ha svelato la vera causa della rottura tra Gisele Bundchen e Tom Brady. Stando ad un’indiscrezione, sembra che il matrimonio sia saltato per l’eccessiva professionalità di Tom che si sarebbe imposto una astinenza sessuale prolungata. Una condizione che avrebbe fatto storcere il naso alla moglie Gisele Bundchen che avrebbe deciso così di prendere provvedimenti.

Quando nel 2020 Tom aveva ricominciato a giocare, Gisele si era parecchio arrabbiata e per vendetta aveva deciso di ricominciare a lavorare anche lei. Lo stesso Tom Brady aveva rivelato che c’erano stati dei dissapori: “Non era soddisfatta del nostro matrimonio. Mi chiedeva di cambiare. Diceva: questa scelta ovviamente funziona per te. Funziona tutto per te. Ma non funziona per me”. Oltre a questo motivo però a giocare un ruolo rilevante nella separazione sarebbe stata proprio la mancanza di sesso. Gisele Bundchen ne avrebbe talmente sofferto da decidere di separarsi dal marito.

Gisele Bundchen e Tom Brady separati in casa da anni? L’indiscrezione

Il Settimanale People però ha lanciato un’altra indiscrezione sul matrimonio tra Gisele Bundchen e Tom Brady. Il matrimonio tra i due sarebbe stato in crisi da sempre a causa di incomprensioni. Sembra infatti che i due litigassero da ormai dieci anni tanto da non trovare più punti di incontro. Una fonte vicina a Gisele spiegava infatti che: “Gisele è arrabbiata da molto tempo ma solo oggi sente di dover andare avanti”. Negli anni passati, Tom Brady aveva ammesso di essersi affidato ad uno psicologo di coppia che potesse salvare la crisi a causa delle sue ripetute assenze in famiglia dovute all’impegno nel calcio. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata proprio la decisione di Brady di ricominciare a giocare nonostante avesse annunciato il ritiro.

In una recente intervista con Elle, Gisele non aveva nascosto il suo stato d’animo in merito alla decisione del marito di tornare sul campo da gioco: “Questo è uno sport molto violento, ci sono i figli e vorrei che fosse più presente. Ho sicuramente avuto questo tipo di conversazioni con lui più e più volte. Ma alla fine, sento che tutti devono prendere una decisione che funzioni per loro. Anche lui deve seguire la sua felicità”, aveva spiegato. Amici vicini allo sportivo hanno fatto sapere che l’uomo sta soffrendo per la decisione della moglie: “Si sente molto ferito dal suo comportamento, è lei che guida il divorzio, lei sta giocando in attacco e lui in difesa. Vuole proteggersi, proteggere i suoi interessi, ma sta iniziando a seguire la strada legale solo per difendersi. Non vuole che sia brutto, non vuole combattere. Se ci sarà divorzio, e sembra che sia così, vuole che tutto vada il più liscio possibile”.











