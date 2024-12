COME FUNZIONA GIUBILEO 2025: INFO PER I FEDELI

Sono previsti 100mila pellegrini al giorno a Roma per il Giubileo 2025 e ognuno di loro è già a caccia di informazioni su come funziona, tra biglietti e carta del pellegrino, tra trasporti, servizi e varie iniziative organizzate. Partiamo proprio dallo strumento fondamentale per prendere parte agli eventi e per il pellegrinaggio alla Porta Santa: ci riferiamo proprio alla carta del pellegrino, utile anche per ottenere sconti su trasporti, alloggi e ristorazione.

Indulgenza plenaria Giubileo 2025: cos’è e come ottenerla/ Regole Vaticano: pellegrinaggio, confessione e...

Bisogna registrarsi al portale delle iscrizioni, inserire i dati e ottenere un codice Qr e un’account per accedere al sito o all’app, la “chiave” con cui guadagnarsi il via libera per il pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro, ma in generale a tutti gli eventi che caratterizzano il Giubileo 2025.

GIUBILEO 2025/ Un'occasione (imperdibile) per rendere l'economia più giusta con 6 piccole riforme

In questo modo potrà essere garantito ordine nelle fasi di accesso alla Porta Santa e agli eventi principali, in virtù anche del maxi afflusso di pellegrini che è previsto. Potete iscrivervi come singolo o come gruppi, così come potete indicare eventuali disabilità, apportare delle modifiche alle prenotazioni o cancellarle, gestire la data del pellegrinaggio.

GIUBILEO 2025: LE APERTURE DELLE PORTE SANTE E I TESTIMONIUM

L’apertura solenne della Porta Santa è prevista alle 18:30 di oggi, 24 dicembre 2024, così comincerà ufficialmente il Giubileo 2025, cui seguirà la Messa celebrata da Papa Francesco, a cui i fedeli potranno partecipare anche tramite i maxi schermi installati in piazza San Pietro, chiaramente iscrivendosi all’evento.

GIUBILEO 2025/ Dal Kazakistan: così Dio ha "salvato" la nostra fede attraverso deportazioni e lager

La seconda Porta Santa sarà aperta a San Giovanni in Laterano alle 10 del 29 dicembre, giorno in cui i vescovi di tutto il mondo potranno celebrare in contemporanea la messa in cattedrale. Alle ore 17 dell’1 gennaio, invece, sarà aperta la Porta Santa della Basilica di Santa Maria Maggiore. L’ultima verrà aperta alle 10 del 5 gennaio e sarà quella della Basilica di San Paolo.

Tutti i fedeli che cammineranno verso le quattro Porte Sante di Roma avranno diritto al “testimonium“, il certificato ufficiale che attesta il pellegrinaggio e la visita delle tombe dei santi apostoli Pietro e Paolo. Sarà personalizzato, perché conterrà i dati del pellegrino. Ne è previsto uno speciale per i pellegrini che arriveranno a piedi a Roma.

GIUBILEO 2025: INFO TRASPORTI E MAPPE

I pellegrini dovranno familiarizzare con i trasporti di Roma, rinnovati e potenziati per il Giubileo 2025. Il biglietto ordinario potrebbe salire a 2 euro da 1,5; quello per tutto il giorno a 9,4 euro da 7; per due giorni potrebbe salire a 16,7 euro da 12,5; per tre giorni a 24 da 18; infine, il settimanale a 32 euro da 24. D’altra parte, è prevista una riduzione della tariffa per le categorie più fragili. Chi non ha la possibilità di fare il biglietto prima di salire sui mezzi, potrà pagarlo con tap&go, il sistema che consente di pagare a bordo con la carta.

A proposito di mezzi, per il Giubileo 2025 debutterà l’Archeotram, un tram risalente agli anni ’30 che è stato restaurato e servirà a scoprire i monumenti più importanti della Roma Antica. Le quattro basiliche papali sono facilmente raggiungibili con le metro. Ci sono poi delle comode mappe per i pellegrinaggi che sono state messe a disposizione, consultabili sul sito ufficiale. Ad esempio, c’è il tradizionale pellegrinaggio delle Sette Chiese, quello che coinvolge le chiese legate storicamente ai Paesi europei e quello delle “Donne Patrone d’Europa e Dottori della Chiesa”.

La Confcommercio ha lanciato un’iniziativa per i turisti, mettendo a disposizione dei buoni da usare in bar e ristoranti per ottenere costi vantaggiosi. Inoltre, sono stati modernizzati e riqualificare i bagni pubblici, in particolare nelle zone nevralgiche frequentate dai turisti.