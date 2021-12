Giucas Casella ‘casa occupata a Cefalù’/ Lo scherzo di Alfonso Signorini al GF VIP

Giucas Casella ancora vittima di uno scherzo al Grande Fratello Vip 2021. Tutto inizia quando l’illusionista saluta le opinioniste facendo una delle sue tante gaffe. “Fammi salutare Sonia Brucanelli, ah no Bugarelli” – dice Giucas tra le risate di tutti. Per fortuna al settimo tentativo riesce ad indovinare il cognome della moglie di Paolo Bonolis con Signorini che dallo studio precisa “bravo, al sesto tentativo…”. Giucas però prosegue facendo una domanda diretta al padrone di casa: “Alfonso il mio cappotto che fine ha fatto?”. Ecco che comincia la messa in scena dello scherzo ai danni dell’illusionista visto che Signorini risponde: “allora ci sono degli aggiornamenti che non ti volevo dire, è una cosa negativa ma vera”. Cosa è successo?

L’illusionista è visibilmente preoccupato dalle parole di Signorini che prosegue dicendo: “lo sai che quando ce ne andiamo da casa può esserci un il tuo giardino è stato occupato abusivamente da Cefalù, loro sono tutelati perchè non se ne vogliono andare”.

Alfonso Signorini: “Giucas Casella hanno occupato abusivamente la tua casa”

Giucas Casella non crede alle parole di Alfonso Signorini circa l’occupazione abusiva della sua villa a Cefalù. “Ma in Sicilia non succedono queste cose, dove è mio fratello Concetto” domanda Casella a Signorini che risponde: “succedono ovunque, in tutto il mondo. Tuo fratello Concetto è partito per Cefalù perchè hanno occupato abusivamente la tua casa e non possono essere mandati via”. Una situazione d’emergenza con Signorini che aggiunge: “i lavori non sono ancora iniziati perchè c’è stato un caso di occupazione abusiva”.

L’illusionista non crede alle parole di Signorini a tal punto da invocare: “Sonia sta dicendo bugie?”, ma la Bruganelli conferma il tutto “purtroppo hanno visto la casa in tv e si sono organizzati”. Stranito dalla notizia, l’illusionista non può fare altro che sedersi sul sofà, mentre Signorini rivela che è uno scherzo e che la prossima settimana mostreranno un filmato con 12 persone entrate abusivamente nella casa.

