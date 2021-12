Giucas Casella/ Scontro con Maria Monsè per la nomination al GF Vip?

Giucas Casella si schiererà dalla parte tra Sophie Codegoni e Lulù Selassiè nel confronto con Maria Monsè con cui hanno discusso nel corso degli scorsi giorni? Dopo aver saluto della lite che Maria ha avuto sia con Sophie che con Lulù, Giucas Casella ha svelato un retroscena sulle scorse nomination. Giucas e Maria, insieme agli altri non immuni, hanno fatto nomination palesi. Giucas, a Soleil Sorge, Lulù e Jessica Selassiè ha raccontato che avrebbe voluto nominare Maria. Quest’ultima, però, sbirciando la carta scelta da Casella, gli avrebbe chiesto di cambiare porgendogli tra le mani la foto di Patrizia Pellegrino finita in nomination con Gianmaria Antinolfi, Lulù e Jessica Selassiè.

Giucas tirerà fuori l’argomento anche nel corso della ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera difendendo Sophie e Lulù che sono le sue preferite all’interno della casa?

Giucas Casella e l’incontro con Patrizia De Blanck

Lunedì 29 novembre è stata trasmessa la 23esima puntata della nuova edizione del Grande Fratello vip, dove oltre a momenti di grande tensione non sono mancati gli attimi di puro divertimento. Tra i protagonisti dei momenti di maggiore spensieratezza del programma, come al solito si è messo in evidenza Giucas Casella.

Nel corso del suo percorso all’interno del programma si è dimostrato poco avvezzo alle discussioni e ai pettegolezzi, dedicandosi solamente a ciò che sa fare meglio, intrattenere e donare momenti di spensieratezza. Anche nell’ultima puntata è riuscito a regalare sorrisi ai telespettatori, in particolare grazie ad un simpatico incontro con la contessa Patrizia De Blanck. L’illusionista infatti nei giorni scorsi si era lasciato andare ad un clamoroso scoop; aveva affermato di aver avuto un breve ma intenso flirt con la contessa.

Patrizia De Blanck: “Nessuna storia con Giucas Casella”

Alfonso Signorini ha cercato di estrapolare ulteriori dettagli in merito per gettare ulteriore benzina sul fuoco, ma Giucas ha rimandato tutto alla donna, affermando che lei sarebbe stata sicuramente più brava nel raccontare ulteriori dettagli. Il consiglio è subito stato colto, così nella puntata di lunedì sono stati messi l’uno di fronte all’altra. La De Blanck ha subito voluto smentire l’ipotetico flirt raccontato dall’uomo, asserendo che quanto dichiarato apparteneva esclusivamente alla sua fantasia. Il mago ha prontamente risposto alla smentita aggiungendo ulteriori dettagli; ha infatti raccontato che la donna era addirittura gelosa della Cipollari, altrettanto interessata a lui.

I due hanno continuato per un po’ a battibeccare, ma la verità resterà sempre un dubbio visti i racconti contrastanti. Nel momento della nomination Giucas non aveva nessuno da nominare, per cui ha deciso di scegliere a sorte tra le ultime entrate Patrizia e Maria, optando poi per la prima. Nella puntata in onda questa sera chissà se ci sarà modo di approfondire l’ennesimo scoop sentimentale lanciato da Giucas ovvero il presunto flirt con la celebre opinionista Tina Cipollari.



