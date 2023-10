Giucas Casella choc/ “Da piccolo caddi in un pozzo, mia madre sordomuta mi ha salvato grazie alla telepatia”

Giucas racconta la sua infanzia: “Mi portarono dall’esorcista”

Giucas Casella, ospite di Bella Ma’ condotto da Pierluigi Diaco, ha parlato a lungo della sua infanzia rivelando la sua vita dietro la fama di mago dell’ipnosi: “Nasco mentalista, da bambino sono caduto in un pozzo e mia madre era sordomuta. Io urlavo, ma non mi poteva sentire. Lei telepaticamente è scesa nel pozzo, che era abbastanza profondo, e mi ha portato fuori. ”

“Telepaticamente ha funzionato e, da quel momento, avevo una forza in più” riprende Casella. Poi rivela che, dopo questo episodio, la sua famiglia lo abbia portato dal parroco perchè convinta fosse attraversato da forze oscure: “Mi portarono dall’esorcista. Erano preoccupati perchè pensavano avessi qualcosa di strano. E poi il parroco mi ha fatto fare lo spettacolino e, da lì, mi ha detto: “Da questo momento ti chiami Giucas. Avevo 13 anni“. Il parroco, dunque, ha confortato la famiglia spiegando non ci fosse nulla di strano in lui.

Giucas Casella si emoziona ricordando la madre: “Ancora oggi parlo con lei”

Il volto televisivo ha poi raccontato, ai microfoni di Bella Ma’, il rapporto con la madre sordomuta: “Era un rapporto straordinario, lei mi faceva il bagno anche a 11 anni. Nei miei riguardi aveva un’amore viscerale“.

Giucas Casella ha poi svelato il momento in cui si è reso conto della diversità del genitore: “Già da tre-sette anni, ma la vivevo in modo normalissimo. Per me è come se mi sentisse” dice in lacrime: “Parlo sempre con lei, tutte le sere prima di andare a dormire… con i gesti, ancora oggi“. Per Casella la morte della madre lo ha profondamente segnato, considerando il legame profondo che aveva con lei.

