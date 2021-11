Giucas Casella compleanno al GF Vip/ La sua dedica al figlio “James, il mio cuore è sempre con te”

Giucas Casella festa di compleanno al Grande Fratello Vip

Grande festa all’interno del Grande Fratello Vip 2021 in occasione del compleanno 72esimo compleanno di Giucas Casella. Per l’occasione speciale tutti gli inquilini della casa si sono adoperati per regalare all’illusionista una cena tutta sicula e Francesca Cipriani, grande amica del festeggiato, ha voluto fare un regalo tutto suo al festeggiato: un arancino in più per lui.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 hanno cercato di festeggiare il compleanno del coinquilino nel migliore dei modi appendendo festoni per tutta la casa accogliendo il festeggiato con cappellini e trombette. Per Giucas Casella gli inquilini della casa hanno anche voluto preparare un regalo speciale: un cappotto con su una scritta: “Questo cappotto non sarà termico, ma ti scalderà il cuore”. Dopo aver scattato il regalo Giucas Casella, visibilmente commosso, ha commentato: “Grazie a tutti voi”.

Il regalo speciale per Giucas Casella

Giucas Casella, dopo aver spento le 52 candeline, tante quanti gli anni che l’illusionista dice di avere, ha subito pensato alla famiglia lontana in questo giorno speciale con un pensiero a suo figlio e a suo nipote: “James, il mio cuore è sempre con te”. Dopo la cena tutti i concorrenti si sono scatenati danzando e saltando per tutta la casa.

Ci sarà un regalo speciale per l’illusionista durante la diretta del Grande Fratello Vip 2021 in onda domani? Magari Alfonso Signorini esaudirà il grande desiderio del concorrente con una foto del suo nipotino, o magari una foto dell’ecografia della sua cagnetta Nina in attesa di 6 cuccioli…

