Giucas Casella/ Tango appassionato con Francesca Cipriani: vendetta cancellata?

Dopo lo scherzo al Grande Fratello Vip della scorsa settimana dove a Giucas Casella è stato fatto credere che la sua cagnolina Nina era alla ricerca del grande amore, finalmente il desiderio dell’illusionista si è avverato e dopo tante richieste andate a vuoto, lunedì sera è riuscito finalmente ad abbracciare la sua amata amica a quattro zampe. E’ stato un momento commuovente dove Giucas ha rivelato quanto possa essere importante avere al suo fianco un animale. Giuseppe, il suo braccio destro, oltre a portare la cagnolina nella Casa, ha sostenuto Giucas dicendogli di andare avanti con coraggio perché sta facendo un buon percorso. In puntata si è tornati a parlare poi del flirt che il “paragnosta” avrebbe avuto con Orietta Berti, ma nessuno ci ha creduto.

Non è la prima volta che Giucas rivela alcuni flirt avuti con donne dello spettacolo. All’inizio ha confidato che in età giovanile è stato a letto con un uomo, ma questo non ha significato svelare la sua presunta omosessualità; non ha fatto outing ma è solo favorevole all’amore libero. Poi ha rivelato della storia avuta con Katia Ricciarelli e pochi giorni fa del flirt con Orietta Berti. In realtà con la cantane non è successo niente, perché come ha riferito la Berti, a quel tempo era impegnata sentimentalmente con il suo Osvaldo. Chi invece riesce a far “alzare la bandiera” all’illusionista è Iva Zanicchi. Giucas ha dichiarato che si sente molto attratto dalla donna: “Un pensiero ce l’ho fatto per Iva Zanicchi. Sì Iva. Io ti ho sempre ammirata, sei una donna fantastica, io ho fatto dei pensieri nei tuoi riguardi”. La cantante ha replicato alle dichiarazioni dicendo che Giucas è un uomo molto attraente e che alla fine del reality potrebbero andare a cena insieme. Se son rose fioriranno.

E’ lui il vero mattatore del Grande Fratello Vip!

Giucas Casella all’interno della Casa del GF Vip si sta divertendo molto. Qualche giorno fa si è spogliato e davanti alla telecamera ha urlato: “Sono ancora un figo!”. Un’altra volta si è avvicinato a Francesca Cipriani e con in mano le forbici le ha tagliato una ciocca di capelli. La reazione della gieffina è stata disperata, ha dichiarato vendetta. É un elemento importante perché riesce a dare una sferzata di allegria. Ascoltare le sue storie mette il sorriso sulle labbra. I gieffini tuttavia hanno difficoltà a credere che in gioventù sia stato un latin lover ma si divertono ad ascoltare i suoi aneddoti.

In occasione della nuova puntata potrebbe avvenire un confronto tra Giucas e Iva? La cantante romagnola ha un forte temperamento e già in passato ha dimostrato che di fronte a certi argomenti non ha nessun tabù, al contrario lei è la regina dei doppi sensi. Chissà se Giucas riuscirà a stare al gioco. E Francesca Cipriani riuscirà a vendicarsi dell’amico? Il taglio di capelli non le è piaciuto: cosa dovremmo aspettarci dall’esplosiva soubrette?

Giucas e la passione per il ballo

Mentre c’è chi teme nella vendetta già annunciata di Francesca Cipriani ai danni del povero Giucas Casella, i due Vipponi nelle passate ore hanno condiviso un momento di grande romanticismo e passione. Tutto merito di un bellissimo tango nel quale i due si sono cimentati sotto lo sguardo degli altri inquilini della spiatissima Casa. Presi dal ritmo della musica, i due si sono fatti trascinare dalle danze con tanto di casquet concesso all’ex Pupa dal paragnosta. “Ma lo sai ballare il tango tu?”, ha domandato Casella alla sua compagna di ballo.

Francesca di contro, ha replicato di non essere ferrata con questo appassionato ballo, lasciando Giucas deluso: “E come mai?”. Nonostante questo i due si sono divertiti fino a farsi girare la testa a causa dei troppi giri. Poco prima sempre Giucas si era cimentato in un ballo di gruppo sempre in coppia con la Cipriani, contro Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro sulle note di Gangnam Style. CLICCA QUI PER IL VIDEO



